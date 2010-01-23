تیم ملی کشتی فرنگی در برخی اوزان ضعف دارد/ توجه ویژه به جوانان

مربی تیم ملی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هدف اصلی کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی داشتن چند کشتی گیر آماده در هر وزن است زیرا ما تنها از این طریق می توانیم در رقابتهای المپیک لندن صاحب افتخار شویم.

وی ادامه داد: درحال حاضر در اوزانی مانند 84 کیلوگرم یا 120 کیلوگرم ما چند کشتی گیر آماده و همطراز داریم که این کادر فنی تیم ملی را به آینده امیدوار کرده است.

خیرآبادی تصریح کرد: ولی ما در اوزان 55 و 60 کیلوگرم به جز حمید سوریان کشتی گیر همطرازی را نداریم و باید در این اوزان با میدان دادن به کشتی گیران جوانی نظیر حاجی پور، حاتمی و پاپی و توجه به رده سنی جوانان شرایطی را فراهم کنیم تا نفرات جایگزینی را برای سوریان داشته و در وزن 60 کیلوگرم نیز مهره های کارآمدی داشته باشیم.

وی درپایان خاطرنشان کرد: با توجه به انتخاب کشتی گیران حاضر در جام وهبی امره نفراتی همچون بابک قربانی در وزن 96 کیلوگرم از شانس بسیار بالایی برای حضور در رقابتهای جام جهانی برخوردار هستند.

رقابتهای کشتی فرنگی جام جهانی روزهای 17 و18 بهمن ماه در شهر ایروان ارمنستان برگزار می شود.