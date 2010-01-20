کره جنوبی کارشناس هسته ای برای مصر تربیت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کره جنوبی قصد دارد به درخواست دولت مصر نیروی کارشناس در زمینه انرژی هسته ای برای مصر آموزش دهد.

این اقدام توسط آژانس همکاریهای بین المللی کره جنوبی (KOICA) در پاسخ به درخواست رسمی دولت مصر که اخیرا مطرح شده و در راستای برنامه پشتیبانی از کشورهای در حال توسعه انجام می شود.

بر این اساس، کره جنوبی با دعوت از کارشناسان و مهندسان مصری آنها را در زمینه انرژی هسته ای برای سه تا پنج سال آینده آموزش خواهد داد. هنوز جزئیات این برنامه نظیر تعداد کارشناسان و مسائل مطرح در این دوره آموزشی اعلام نشده است.

خاطرنشان می شود در ماه دسامبر گذشته نیز قرارداد همکاری مشابهی میان کره جنوبی و امارات متحده عربی امضا شد که طی آن سئول ساخت 4 رآکتور هسته ای در این کشور را بعهده گرفت.

کره جنوبی به عنوان ششمین قدرت هسته ای جهان در حال گسترش همکاریهای خود با کشورهای در حال توسعه در زمینه انرژی هسته ای است و قصد دارد تا سال 2030 به سومین صادر کننده فناوری راکتوردر جهان تبدیل شود.