به گزارش خبرنگار مهر، نریمان اسرافیل اف دارنده مدال طلای جوانان جهان که در چند دیدار برگزار شده مرحله مقدماتی لیگ برتر کشتی آزاد تیم صنایع ومعادن همدان را در رقابتهای لیگ برتر همراهی کرد برای حضور در مرحله نهایی به ایران نیامد.

همدانی ها قصد دارند از این کشتی گیر به دلیل پایبند نبودن به قرارداد به فدراسیون کشتی ایران و فیلا شکایت کنند.

به نظر می رسد مفاد قرارداد تنظیمی از سوی همدانی ها فاقد معیارهای لازم برای جریمه یا محروم شدن این کشتی باشد زیرا این کشتی گیر برای پیروزی خود مبلغ 5 هزار دلار دریافت می کرده است و بنابراین پایبندی به این موضوع نداشته است.