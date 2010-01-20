به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهور عراق که بعد از ظهر امروز چهارشنبه درتهران انجام شد، تسهیل امور کنسولی، آسیب شناسی مناسبات اقتصادی و نهادینه کردن روابط اقتصادی را از ضروریات دانست و گفت: باید تلاش شود با کشف زمینه های همکاری، حجم مبادلات تجاری دو کشور به سطح مطلوب تر برسد.

وی اعلام داشت: تهران در ادامه سیاست قبلی خود از روند مردم سالاری و نهادینه شدن سازوکارهای دولت برخاسته از آرا مردم حمایت می کند.

عادل عبدالمهدی نیز دراین دیدار با تشکر از حمایت های معنوی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، خواهان گسترش مناسبات و افزایش مشورت های سیاسی با تهران شد.