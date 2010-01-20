  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۴۰

متکی در دیدار عادل عبد‌المهدی:

عده‌ای در صددند مناسبات متین تهران - بغداد را هدف قرار دهند

عده‌ای در صددند مناسبات متین تهران - بغداد را هدف قرار دهند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار معاون رئیس جمهور عراق مناسبات دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و عراق را متین توصیف کرد و گفت: مبادلات چند میلیاردی و روابط سیاسی فیمابین مطلوب دشمنان دو کشور نیست و عده ای در صددند مناسبات متین تهران - بغداد را هدف قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهور عراق که بعد از ظهر امروز چهارشنبه درتهران انجام شد، تسهیل امور کنسولی، آسیب شناسی مناسبات اقتصادی و نهادینه کردن روابط اقتصادی را از ضروریات دانست و گفت: باید تلاش شود با کشف زمینه های همکاری، حجم مبادلات تجاری دو کشور به سطح مطلوب تر برسد.

وی اعلام داشت: تهران در ادامه سیاست قبلی خود از روند مردم سالاری و نهادینه شدن سازوکارهای دولت برخاسته از آرا مردم حمایت می کند.

عادل عبدالمهدی نیز دراین دیدار با تشکر از حمایت های معنوی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، خواهان گسترش مناسبات و افزایش مشورت های سیاسی با تهران شد.

کد مطلب 1021054

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها