نیازهای اساسی جامعه باید تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی روز چهارشنبه در دیدار با مدیران و مهندسان صنعت برق استان‌های تهران و قم با اشاره به اهمیت و جایگاه صنعت برق در میان دیگر صنایع گفت: یکی از مهمترین صنعت‌ها و مادر صنایع، صنعت برق است که همه به آن نیاز دارند.



وی در ادامه با بیان روایتی مبنی بر این که مسلمانان سعی کنند در کلیه امور خودکفا باشند و نیاز به غیر نداشته باشند، ادامه داد: هر چند بی‌نیازی مطلق نمی‌شود و همه به یکدیگر نیاز دارند اما باید سعی کرد که نیازهای اساسی جامعه برطرف شود و یا نیاز به بیگانه، حداقل باشد تا موجبات خوشنودی امام زمان (ارواحنا فداه) فراهم آید که جامعه مسلمانان آبرومند هستند و حیثیتشان محفوظ و برقرار است.



مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه جامعه‌ اسلامی نباید در این رشته‌ها که تمدن بشری امروز ارتباط مستقیم با این صنایع دارد، کمبود داشته باشد، افزود: هر چه ما جلو باشیم باعث افتخار است و باید افرادی داشته باشیم که بتوانند برجستگی‌های خاصی را به دنیا ارائه دهند.



باید عنایت ویژه‌ای به مردم ضعیف جامعه داشت



آیت الله صافی به ارتباط علم و اخلاق پرداخت و تصریح کرد: ایمان و اخلاق و معنویات اساس افتخارات بشریت است و آدمیت و ارزشهای انسانی به این است که در امور معنوی پیشرفت داشته باشد ولی همه اینها به هم ارتباط دارند و اگر کسی تلاش کند که مملکت و جامعه اسلامی پیشرفت کند و خودکفا باشد این تلاش، ثواب و اجر دارد.



وی خدمت به بندگان خدا را یکی از وظایف هر مسلمانی دانست و افزود: در همه‌ این رشته‌ها باید، عنایت ویژه‌ای به مردم ضعیف باشد تا معلوم باشد مردم ضعیف و محروم، فراموش نشده‌اند و افراد جامعه مسلمان در حد توان به آنها کمک می‌کنند.



مرجع تقلید شیعیان در پایان با بیان روایتی ادامه داد: در روایت است که بالاتر از این اعمال نیست؛ یکی ایمان به خدا و دیگری منفعت رساندن به بندگان خدا و اساس صنعت برق، منفعت رساندن به بندگان خداوند متعال است و از این جهت کار شما شرعی و مطبوع و مطلوب خداوند و پیغمبر است.