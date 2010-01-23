ناصر فریادشیران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه براساس پیگیری سازمان تربیت بدنی و مجلس شورای اسلامی قرار است افراد بازنشستهای که از آنها با عنوان "خاص" استفاده میشود، با تشخیص و تصویب هیئت وزیران به ورزش بازگشته و ادامه فعالیت دهند، اظهارداشت: حالا که شرایط برای بازنگری قانون کنار گذاشته شدن بازنشستههای ورزشی و رسیدگی به مشکل این دست از افراد فراهم شده، امیدواریم مدیران ورزش بدون تصمیمات سلیقهای پیگیر موضوع باشند.
وی با بیان اینکه انتخاب خاصها و ویژههای ورزش بدون شک به صورت سلیقهای صورت میگیرد، ادامه داد: آیا بهتر آن نیست که مسئولان سازمان تربیت بدنی به صورت کلی و برای همه بازنشستهها رایزنی کنند تا زمینه بازگشت آنها به عرصه کار فراهم شود؟
نماینده مربیان بازنشسته یادآور شد: متاسفانه در قانون بازنشستههای ورزشی هیچ منطقی به کار نرفته است. به همین دلیل است حل آن یکی از دغدغههای ورزش ایران و مسئولانش شده است.
فریاد شیران با اشاره به نشست یک ماه پیش در مجلس و قول مساعدی که رئیس سازمان تربیت بدنی بعد از این جلسه برای حل و فصل این مشکل دادند، اظهارداشت: فقط امیدواریم رئیس سازمان تربیت بدنی نسبت به همه بازنشستههای ورزشی نگاه یکسان داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه از مدتها پیش به عنوان نماینده مربیان بازنشسته پیگیری حل مشکلات موجود بوده است، خاطرنشان کرد: حتی در زمان ریاست علیآبادی در سازمان تربیت بدنی به نمایندگی از مربیان بازنشسته وزارت نفت اقدامات زیادی را برای حل این مشکل انجام دادیم. حتی مذاکرات شفایی و کتبی کاملی با مسئولان مربوطه انجام شد اما هرگز به نتیجه نرسیدیم. امروز امیدواریم پیگیریهایمان نتیجهای داشته باشد. وگرنه مجبور میشویم به مراجع بینالمللی شکایت کنیم.
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