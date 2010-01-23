ناصر فریادشیران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه براساس پیگیری سازمان تربیت بدنی و مجلس شورای اسلامی قرار است افراد بازنشسته‎ای که از آنها با عنوان "خاص" استفاده می‎شود، با تشخیص و تصویب هیئت وزیران به ورزش بازگشته و ادامه فعالیت دهند، اظهارداشت: حالا که شرایط برای بازنگری قانون کنار گذاشته شدن بازنشسته‎های ورزشی و رسیدگی به مشکل این دست از افراد فراهم شده، امیدواریم مدیران ورزش بدون تصمیمات سلیقه‎ای پیگیر موضوع باشند.

وی با بیان اینکه انتخاب خاص‎ها و ویژه‎های ورزش بدون شک به صورت سلیقه‎ای صورت می‎گیرد، ادامه داد: آیا بهتر آن نیست که مسئولان سازمان تربیت بدنی به صورت کلی و برای همه بازنشسته‎ها رایزنی کنند تا زمینه بازگشت آنها به عرصه کار فراهم شود؟

نماینده مربیان بازنشسته یادآور شد: متاسفانه در قانون بازنشسته‎های ورزشی هیچ منطقی به کار نرفته است. به همین دلیل است حل آن یکی از دغدغه‎های ورزش ایران و مسئولانش شده است.

فریاد شیران با اشاره به نشست یک ماه پیش در مجلس و قول مساعدی که رئیس سازمان تربیت بدنی بعد از این جلسه برای حل و فصل این مشکل دادند، اظهارداشت: فقط امیدواریم رئیس سازمان تربیت بدنی نسبت به همه بازنشسته‎های ورزشی نگاه یکسان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه از مدت‌ها پیش به عنوان نماینده مربیان بازنشسته پیگیری حل مشکلات موجود بوده است، خاطرنشان کرد: حتی در زمان ریاست علی‎آبادی در سازمان تربیت بدنی به نمایندگی از مربیان بازنشسته وزارت نفت اقدامات زیادی را برای حل این مشکل انجام دادیم. حتی مذاکرات شفایی و کتبی کاملی با مسئولان مربوطه انجام شد اما هرگز به نتیجه نرسیدیم. امروز امیدواریم پیگیری‎هایمان نتیجه‎ای داشته باشد. وگرنه مجبور می‎شویم به مراجع بین‎المللی شکایت کنیم.