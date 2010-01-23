پذیرش 9 هزار داوطلب در سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه خواهران

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: پذیرش حوزه های علمیه خواهران در مقاطع سطح دو (کارشناسی) و سه (کارشناسی ارشد) از روز گذشته اول بهمن آغاز شده است و تا پایان بهمن ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در سال جدید با توجه به افزایش فضاهای آموزشی و تاسیس مدارس جدید، ظرفیت حوزه های علمیه در سطح دو (کارشناسی) به 8 هزار نفر افزایش یافته و در سطح سه (کارشناسی ارشد) نیز در 5 رشته فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآن، فلسفه، کلام و تاریخ اسلام ظرفیت پذیرش یک هزار نفر ایجاد شده است.

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران گفت: آزمون ورودی رشته های تخصصی در سطح سه (کارشناسی ارشد) نیز در دو مرحله برگزار شده و آزمون ورودی سطح دو (کارشناسی) نیز 24 اردیبهشت برگزار خواهد شد.