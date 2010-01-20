جایگاه بالانشینان تغییر نکرد/ روز خوب مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته یازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز (چهارشنبه) تیم کاله در سالن پیامبر اعظم آمل در سه گیم متوالی شاگردان امیر حیدری در تیم پرسپولیس را با شکست مواجه کرد. با این وجود و با توجه به پیروزی داماش و تثبیت صدرنشینی این تیم، آملی‎ها در رده دوم جدول رده‎بندی باقی ماندند.

در خانه والیبال نیز نارنجی‌پوشان سایپا در دیداری یک طرفه مقابل خراسان رضوی صاحب برتری شدند. آنها به واسطه این پیروزی 21 امتیازی شده و در رده سوم جدول رده‎بندی باقی ماندند.

در دیگر دیدارهای برگزار شده این هفته از مسابقات تیم ارومیه در حضور تماشاگران خودی هشتمین شکست این فصل از رقابت‎ها را به بازیکنان محمدرضا گلزار تحمیل کرد هرچند که آنها در دو گیم صاحب برتری شده بودند. ضمن اینکه پیش از این دیدار نیز تیم‎های برق کرمان و پتروشیمی در دیدارهای خارج از خانه صاحب برتری شدند.

نتیجه کامل دیدارهای به دست در دیدارهای امشب به شرح زیر است:

* سایپا تهران 3 - خراسان رضوی صفر

(25 بر 22)، (25 بر 20) و (25 بر 16)

* کاله آمل 3 - پرسپولیس تهران صفر

(25 بر 15)، (28 بر 26) و (25 بر 21)

ارومیه 3 - ارتعاشات صنعتی ایران 2

(27 بر 25)،(25 بر 23)، (24 بر 26)، (22 بر 25) و (15 بر 13)

* جواهری بازرگانی گنبد یک - داماش گیلان 3

(22 بر 25)، (25 بر 22)، (21 بر 25) و (23 بر 25)

* بانک کشاورزی صفر - برق کرمان 3

(20 بر 25)، (23 بر 25) و (15 بر 25)

* سنگ آهن بافق یزد صفر - پتروشیمی بندرامام 3

(14 بر 25)، (22 بر 25) و (20 بر 25)

هفته یازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امشب با دیدار تیم‎های پیکان تهران و گل‎گهر سیرجان در خانه والیبال پیگیری می‏شود. آخرین دیدار این هفته از مسابقات نیز روز شنبه (سوم دی ماه) میان دو تیم پیکان و خراسان رضوی برگزار خواهد شد.