جایگاه بالانشینان تغییر نکرد/ روز خوب مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته یازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز (چهارشنبه) تیم کاله در سالن پیامبر اعظم آمل در سه گیم متوالی شاگردان امیر حیدری در تیم پرسپولیس را با شکست مواجه کرد. با این وجود و با توجه به پیروزی داماش و تثبیت صدرنشینی این تیم، آملیها در رده دوم جدول ردهبندی باقی ماندند.
در خانه والیبال نیز نارنجیپوشان سایپا در دیداری یک طرفه مقابل خراسان رضوی صاحب برتری شدند. آنها به واسطه این پیروزی 21 امتیازی شده و در رده سوم جدول ردهبندی باقی ماندند.
در دیگر دیدارهای برگزار شده این هفته از مسابقات تیم ارومیه در حضور تماشاگران خودی هشتمین شکست این فصل از رقابتها را به بازیکنان محمدرضا گلزار تحمیل کرد هرچند که آنها در دو گیم صاحب برتری شده بودند. ضمن اینکه پیش از این دیدار نیز تیمهای برق کرمان و پتروشیمی در دیدارهای خارج از خانه صاحب برتری شدند.
نتیجه کامل دیدارهای به دست در دیدارهای امشب به شرح زیر است:
* سایپا تهران 3 - خراسان رضوی صفر
(25 بر 22)، (25 بر 20) و (25 بر 16)
* کاله آمل 3 - پرسپولیس تهران صفر
(25 بر 15)، (28 بر 26) و (25 بر 21)
ارومیه 3 - ارتعاشات صنعتی ایران 2
(27 بر 25)،(25 بر 23)، (24 بر 26)، (22 بر 25) و (15 بر 13)
* جواهری بازرگانی گنبد یک - داماش گیلان 3
(22 بر 25)، (25 بر 22)، (21 بر 25) و (23 بر 25)
* بانک کشاورزی صفر - برق کرمان 3
(20 بر 25)، (23 بر 25) و (15 بر 25)
* سنگ آهن بافق یزد صفر - پتروشیمی بندرامام 3
(14 بر 25)، (22 بر 25) و (20 بر 25)
هفته یازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امشب با دیدار تیمهای پیکان تهران و گلگهر سیرجان در خانه والیبال پیگیری میشود. آخرین دیدار این هفته از مسابقات نیز روز شنبه (سوم دی ماه) میان دو تیم پیکان و خراسان رضوی برگزار خواهد شد.
نظر شما