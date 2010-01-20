کشته شدن 400 نفر در درگیریهای نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، شمار کشته شدگان درگیریهای مذهبی میان مسلمانان و مسیحیان در نیجریه بیش از 400 نفر اعلام شده است.

این در حالی است که پلیس نیجریه مدعی است کنترل شهر "جوز" را که محل اصلی درگیریهای مذکور است در دست گرفته و دیگر درگیری در این شهر رخ نخواهد داد.

با این حال گزارشها از ادامه درگیریها در شهر پانکشین واقع در 100 کیلومتری جوز حکایت دارد. مقامهای دولتی تا کنون کشته شدن 200 نفر در این زد و خوردها را تایید کرده اند.

امروز چهارشنبه همچنین"ساراکی مورتار" مشاور امنیت ملی نیجریه گفت که به منظور عادی‌سازی وضعیت در شهر جوز، ارتش و پلیس در اقدامی هماهنگ به منطقه اعزام شده‌اند.



وی گفت که "گودلاک جاناتان" معاون رئیس‌ جمهوری نیجریه همچنین به فرماندهان ارشد امنیتی دستور داده است به منظور ارزیابی وضعیت به این شهر سفر کنند.

خاطرنشان می شود که در درگیریهای سال گذشته میلادی میان مسیحیان و مسلمانان این کشور نیز دست کم 200 نفر کشته شدند. همچنین درگیریهای مشابهی در سال 2001 بیش از هزار کشته برجای گذاشت.