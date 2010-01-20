لزوم دقت نظر بیشتر در مسائل کشور/ فقدان تغییر در رفتار آمریکاییها

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، دکتر علی لاریجانی امشب در جمع علما و روحانیون استان مرکزی در دفتر آیت الله دری نجف آبادی امام جمعه اراک و نماینده ولی فقیه در این استان اظهار داشت: در شرایط موجود باید دقت نظر بیشتری در مسائل کشور داشته باشیم . نمی خواهم بگویم که این مسائل جنبه بحران برای کشور را دارد اما موضوع حساسی است که اگر دقت شود می توان از آن در جهت توانمند تر شدن کشور در حوزه سیاسی استفاده کرد.

وی با اشاره به بعد خارجی مسائل اخیر و اینکه باید حساسیت بیشتری در این حوزه به خرج دهیم، افزود: فریب کاری در صحنه بین الملل از سوی آمریکا و افراد منطقه ای بیشتر شده و آن صراحتی که افراد دیگر آمریکا پیش از این داشتند را امروز شاهد نیستیم.

لاریجانی با تاکید براینکه بنده هیچ تغییر مهمی در رفتار آمریکاییها ملاحظه نمی کنم، ادامه داد: اگر کسانی نسبت به این موضوع خوش خیالی دارند در دام فریبکارانه آمریکایی ها گرفتار آمده اند، آنها نه در افغانستان، نه در عراق، نه در منطقه ، نه درباره موضوع هسته ای و نه درباره جمهوری اسلامی ایران تغییر رفتار خاصی از خود نشان نداده اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکایی ها و به طور کل دشمنان جمهوری اسلامی ایران دریافت های دیگری از شرایط فعلی دارند، گفت: بر این اساس آنها امروز پوشیده تر عمل می کنند که باید در این زمینه دقت نظر و فراست بیشتری به خرج داد و مسائل را اینگونه دنبال کرد.

وی با تاکید براینکه آنها بدنبال از بین بردن تجربه موفق دموکراسی در عراق هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر آنها حرکت هایی می کنند تا بار دیگر همچون قصاب های قبلی عراق قدرت بیشتری یافته و کار از طریق آنان دنبال شود.

لاریجانی اظهار داشت: حوادث کشور در شش - هفت ماه گذشته منهای بحث ماهیت آن در داخل، به گونه ای بوده که خلل هایی در آن وجود دارد و دشمنان جمهوری اسلامی ایران به دنبال آنند که در این زمینه ماجرا جویی کنند. قطعا این راه غلطی است اما تصویر آنان این است که مجالی یافته اند تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند و بتوانند در این بین رخنه کنند. به همین دلیل جدای از بحث هسته ای که همچنان تئوری آنها تئوری فرسوده چماق و هویج است فکر می کنند مجالی برایشان فراهم است.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه یکی از شگردهایی که آنها دنبال می کنند پروژه تفرقه افکنی و دعوای میان شیعه و سنی در منطقه است، گفت: جلوه هایی از این موضوع را هم اکنون ملاحظه می کنیم اینکه به یک باره یک عالم سلفی راجع به آیت الله سیستانی سخنانی بگوید خیلی مهم است که چرا در این زمان؛ البته سعودی ها از این موضوع ابراز تاسف کردند ولی شرایط به این سادگی نیست.