طرح هادی در 91 روستای استان مرکزی‌ درحال اجراست

امیرحسین عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی براساس وظایف مندرج در ماده هفت اساسنامه قانونی خود موظف به اجرای طرح هادی روستایی است، افزود: این تعداد طرح دراین روستاها با اعتبار 75 هزار و 875 میلیون ریال در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: از کل اعتبار ابلاغی 19 هزار میلیون ریال اعتبار ملی، استانی و سه هزار و 250 میلیون ریال اعتبار از محل حوادث و سه هزار و 500 میلیون ریال از مازاد درآمد مرحله دوم در حال مبادله موافقتنامه است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی با بیان اینکه بنیاد مسکن براساس وظایف مندرج در ماده هفت اساسنامه قانونی خود اقدام به تهیه طرح‌های هادی روستایی می‌کند، خاطرنشان کرد: طرح‌های هادی در واقع احیا و تجدید حیات روستا است و به دنبال ایجاد توسعه همه جانبه روستا و تامین عادلانه امکانات و هدایت فیزیکی روستاها به شمار می‌رود.

عباسی با اشاره به اینکه از اول امسال تاکنون 77 طرح هادی در قالب طرح‌های جدید و بازنگری در سطح استان مرکزی با اعتبار پنج هزار و 200 میلیون ریال تهیه و بازنگری شده است، بیان داشت: این تعداد طرح هادی در 65 روستای استان تهیه و در 12 روستای استان طرح بازنگری انجام شده است.

وی بیان داشت: همچنین این بنیاد 11 هزار و 892 پرونده به منظور صدور سند مالکیت روستایی تکمیل و به اداره ثبت و املاک استان ارسال کرده که از این تعداد دو هزار و 541 فقره سند مالکیت روستایی صادر شده است.