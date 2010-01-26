10 طرح برق رسانی در استان مرکزی آماده بهره برداری شد

داود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: روشنایی معابر حد فاصل میدان ورزش تا کمربندی، احداث دو فیدر خروجی از پست 20.63 اراک سه، احداث دو فیدر خروجی از پست حاجی ‌آباد از مهم ‌ترین این پروژه ‌ها است.

وی تصریح کرد: احداث کابلکشی 20 کیلوولت زمینی به منظور زمینی کردن شبکه 20 کیلوولت هوایی داخل میدان جهاد با مشارکت شهرداری، احداث روشنایی معابر بلوار شهید بختیاری، جابه‌جا‌یی شبکه و پست هوایی روستاهای حسین‌آباد و بغدادی، جابجایی شبکه‌ و پست هوایی میدان امام خمینی (ره) و جابه‌جایی شبکه از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر در اراک است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بیان داشت: احداث 35 دستگاه پست هوایی شهری، نصب خازن در 15 دستگاه پست زمینی، اصلاح شبکه برق‌رسانی روستایی نمونه نورعلی‌بیگ‌، سقانلین، نصب تجهیزات حفاظتی، بهنیه‌سازی شبکه فشار ضعیف و احداث 24 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی از میدان شهرداری ساوه تا سه راهی آوه ساوه، از جمله طرح‌های قابل بهره‌‌برداری در شهرستان ساوه است.

عادی گفت: احداث دو هزار و 420 متر شکبه فشار متوسط هوایی از میدان مطهری تا سه راهی روستای دنیجرد تفرش، احداث پست هوایی 315 کاوا چهار راه افضلی تفرش، احداث هفت هزار و 700 متر شبکه فشار متوسط هوایی حد فاصل سرخط کوهپناه ته سه راهی تفرش، ‌فراهان و آشتیان از دیگر طرح‌های قابل بهره‌برداری در استان مرکزی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از احداث 16 کیلومتر شبکه 20 کیلوولت برق در دلیجان خبر داد و گفت: این شکبه برق در منطقه شهری و روستایی شهرستان دلیجان احداث شده است.

وی احداث شبکه‌ فشار ضعیف به طول 4.2 کیلومتر، احداث روشنایی معابر بلوار جدید امام خمینی (ره) و بلوار دیالمه و میدان‌های شهید چمران و باهنر و نصب یک هزار و 466 دستگاه پایه چراغ در نقاط مختلف شهری و روستایی دلیجان، نصب 155 دستگاه فتوسل نجومی در پست‌های شهر و روستا، تبدیل لامپ‌های 100 وات رشته‌ای به 23 وات کم مصرف به تعداد 327 چراغ را از جمله اقدامات انجام شده در دلیجان از ابتدای سال تاکنون اعلام کرد.