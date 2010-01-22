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۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۱۷

تشریح کاستی های روستای توریستی کندوان از زبان فرماندار اسکو

تشریح کاستی های روستای توریستی کندوان از زبان فرماندار اسکو

تبریز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان اسکو با اشاره به کاستی های موجود در روستای تاریخی و توریستی کندوان گفت: کمبودهای موجود مانع از رشد سرمایه گذاری و جذب گردشگر در این منطقه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یونس فاتح پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای هیئت علمی حوزه هنری آذربایجان شرقی از کندوان افزود: مهمترین نیاز موجود برای تسهیل رفت و آمد گردشگران، احداث بزرگراه چهار بانده به کندوان است.

وی با بیان اینکه راه باریکه منتهی به کندوان پاسخگوی نیازهای موجود نیست، اظهار داشت: در فصول پیک سفر در ایام تابستان، ترافیک سنگین در این مسیر ضمن ایجاد نارضاتی، موجب انصراف برخی از مسافران از سفر به این منطقه می شود.

فاتح همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز اطراف جاده کندوان را از دیگر معضلات منطقه خواند و افزود: تمام ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف های غیرقانونی در مسیر جمع آوری می شود.

فرماندار اسکو همچنین ضمن انتقاد از تغییر معماری و ساخت و سازهای مغایر با چهره کندوان گفت: متاسفانه در سالیان گذشته به دلیل نبود نظارت کافی، ساخت و سازهائی مغایر و ناسازگار با معماری منطقه صورت گرفته که به زیان آینده کندوان است.

وی با بیان اینکه گردشگران به خاطر معماری ویژه سنگی و خانه های کله قندی،‌ این روستا را هدف گردشگری قرار می دهند افزود: طرحی در حال تدوین است که تمام ساخت و سازهای مغایر با معماری کندوان تخریب و چهره این روستای تاریخی اصلاح می شود.

یونس فاتح با اشاره به کشف دو روستای مدفون در زیر خاک در جوار کندوان گفت: با حفاری های باستان شناسی، روستای زیرزمینی یاد شده نیز از دل خاک بیرون آمده و به مجموعه کندوان افزوده خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برای توسعه کندوان نیازمند ایده های نو از طرف اهالی فرهنگ و هنر هستیم، افزود: هیئت علمی حوزه هنری در طراحی و اجرای پروژه های مختلف در این منطقه کمک بزرگی خواهند بود.

وی با بیان اینکه از امکانات و پتانسیلهای کندوان استفاده بهینه نشده است، افزود: از 12 آب معدنی سالم، بهداشتی و درمانی کندوان تنها از یک چشمه استفاده شده و بقیه به هدر می رود.

فرماندار اسکو با بیان اینکه با بحران ایده پردازی در حوزه گردشگری مواجه هستیم از هرگونه ایده نو و ابتکاری برای توسعه کندوان استقبال کرد و گفت: تولید فیلم، عکس، ساخت تندیس، نقاشی و راه اندازی پایگاه ثابت فروش صنایع دستی بومی در برنامه فرمانداری اسکو قرار دارد.

کد مطلب 1021181

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