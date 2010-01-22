سید جمال ساداتیان تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون این فیلم در مرحله قطع نگاتیو قرار دارد و به زودی میکس نهایی و کارهای اپتیک در استودیو فیلمساز انجام میشود. تلاش میکنیم "هفت دقیقه تا پائیز" روزهای میانی جشنواره فجر آماده نمایش شود.
"هفت دقیقه تا پائیز" تازهترین فیلم امینی است که تهرانی پس از چند سال دوری از سینما در آن بازی میکند. فیلم دوم آذرماه حوالی میدان ونک کلید خورد و حامد بهداد، محسن طنابنده، خاطره اسدی و امیرحسین رستمی بازیگران آن هستند.
علیرضا برازنده مدیر فیلمبرداری، میترا آقامیری طراح صحنه، محمد سالافزون و علی تیموری دستیار کارگردان و برنامهریز عوامل این فیلم هستند. "هفت دقیقه تا پائیز" در بخش مسابقه سینمای ایران حضور دارد.
امینی فیلمهای سینمایی "استشهادی برای خدا"، "زمان میایستد"، "دانههای ریز برف" و "نامههای باد" را در کارنامه دارد.
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