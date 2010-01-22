زمین اخترکها را می لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، این یافته جدید نه تنها به دانشمندان کمک خواهد کرد به مقابله با شهاب سنگهای تهدید کننده زمین برخیزند، بلکه دیدگاهی جدید را از اتصال میان اخترکها و شهاب سنگها به وجود خواهد آورد.

دانشمندان موسسه تحقیقاتی ساوثوست، با مقایسه تفاوتهای میان بازتاب نور میان اخترکهایی که در نزدیکی زمین در حرکتند با آنهایی که در فاصله زیادی قرار گرفته اند، موفق به کشف این پدیده شدند.

بر اساس این کشف جدید با وجود اینکه این دو نوع اخترواره از موادی مشابه ساخته شده اند، اخترواره هایی که تحت تاثیر جاذبه زمین قرار دارند از سطحی جوانتر و تازه تر برخوردار بوده و کمتر تحت تاثیر محیط خشن فضا قرار گرفته اند دانشمندان معتقدند این ویژگی در اثر تغییر حالت سطح اخترواره ها در اثر بروز زمین لغزه های کوچک ناشی از جاذبه زمین به وجود آمده است.

با بررسی مدار حرکت 95 اخترواره نزدیک به زمین دانشمندان دریافتند طی 500 هزار سال پیش 75 اخترواره در فاصله ای نزدیکرتر از ماه به زمین، از کنار سیاره سبز زمین عبور کرده اند که از این میان آنها 20 جرم از سطحی کاملا جدید برخوردار بوده اند.

بر اساس گزارش ام بی سی، بخش جالب تر این کشف جدید اینجاست که در میان اخترواره هایی که به تازگی از نزدیکی زمین عبور نکرده اند، سطوح تازه و جوان به چشم نمی خورد. محققان سپس با انجام برخی از محاسبات ریاضی نشان دادند ماهیچه گرانشی زمین می تواند به اندازه ای قوی باشد که زلزله های اخترواره ای را در فاصله ای در حدود یک چهارم مسیر زمین تا ماه به وجود آورد.

اخترشناسان امیدوارند با کمک این اطلاعات جدید بتوانند شیوه ای جدید و موثر را در منحرف کردن اخترواره هایی که روزی در مسیر برخورد با زمین قرار خواهند گرفت بیابند.