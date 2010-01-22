نبود برنامه های فرهنگی مناسب موجب بروز آسیبهای اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان عصر پنجشنبه در همایش هم اندیشی تشکل های فرهنگی در جمع کانون های مساجد، موسسات قرآنی و انجمن های فرهنگی مشهد افزود: اگر ریشه های فعالیت های فرهنگی در کشور ما تقویت شود و به نیاز های فرهنگی مردم پاسخ درستی داده شود در واقع هم مشکلات ما نیز در عرصه های مختلف حل می شود.

شهردار مشهد اظهار داشت: کار فرهنگی و عمیق باید از سر توجه و بینش درک آگاهانه و با توجه به ضرورت ها واهمیت به اولویت ها صورت گیرد.

پژمان گفت: نیازسنجی و تدوین برنامه های فرهنگی مناسب با توجه به گستره مخاطب ما را از اجرای برنامه های تکراری دور می سازد و در واقع ضعف بسیاری از فعالیت های فرهنگی از بین می رود.

وی افزود: نارسایی در وضعیت افکار افراد جامعه ما در واقع سبب تزلزل خانواده و در نتیجه آسیب های اجتماعی فراوان می شود.

شهردار مشهد در ادامه با تاکید بر تقویت مسائل عاطفی در جامعه گفت: از آنجا که بسیاری از مشکلات والدین با فرزندان ناشی از شکاف طبقاتی است، بایستی دستگاه های اجرایی با نهادینه کردن فرهنگ احترام و محبت در خانواده از مخدوش شدن فضای جامعه جلوگیری کنند.

پژمان با تاکید بر قانون و قانون گرایی و پرهیز ار تبعیض گفت: قانون نه تنها مرجعی است که می تواند از هرج ومرج ها جلوگیری کند، اما جلوگیری از آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده بایستی با امور فرهنگی بر طرف شود.

وی تاکید کرد: خرد جمعی و تعامل و همکاری موسسات و تشکل های مختلف در حوزه فرهنگ در واقع یکی از راهبرد های جامعه ما برای پاسخ دادن واقعی به نیاز های فرهنگی مردم است.

شهردار مشهد با اشاره به برنامه ریزی برای آینده گفت: هر جامعه ای برای آینده خود برنامه ریزی نداشته باشد در واقع فاقد ریشه های فرهنگی عمیق است.

پژمان افزود: در مباحث مصرف گرایی، قناعت و درست مصرف کردن از مسائل فرهنگی است که جامعه ما به برنامه های متاثر از فکر و اندیشه در این حوزه توجه ویژه دارد.