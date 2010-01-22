سطح مناظره ها پایین است/ نمایندگان واقعی طیف های سیاسی دعوت شوند

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اینکه آیا مناظرات اخیر تلویزیونی می تواند در رفع اختلافات ومشکلات اخیر در جامعه تاثیر گذار باشد، افزود: در این سطح کنونی، این مناظرات نمی تواند به حل مشکلات موجود در جامعه و ابهام زدایی از فضای فعلی کمک کند، چرا که سطح مناظرات بسیار پایین است و از افرادی که نماینده واقعی، روشن و قابل قبول یک حزب یا تفکر هستند، دعوت نمی شود.

وی با بیان اینکه مناظرات وقتی می تواند به ایجاد فضای وحدت وحل مشکلات در جامعه کمک کند که از سطح بالا و افرادی موثر دعوت شود، افزود: در اوایل انقلاب افرادی همچون دکتر شهید بهشتی به عنوان نماینده حزب جمهوری اسلامی و کیانوری به عنوان نماینده حزب توده برای مناظره دعوت می شد و این مناظرات به دلیل سطح بالای بحث ها، بسیار موثر بود.

به اعتقاد ترقی، در مناظرات کنونی از افرادی دعوت می شود که نه تنها به عنوان نماینده یک تفکر و طیف سیاسی مورد قبول نیستند بلکه این افراد با حضور خود ومطرح کردن برخی مباحث، چارچوب های نظام را زیر سوال می برند، در حالی که اگر از افرادی در سطوح بالا که نماینده روشن ومورد قبول یک طیف نیز هستند دعوت شود، نه تنها سطح مناظرات بالا می رود بلکه این افراد موضوعات سطحی را به میان نمی کشند و چارچوب های نظام را نیز زیرسئوال نمی برند.

ترقی گفت: باید از افرادی همچون سید محمد خاتمی به عنوان نماینده یک طیف سیاسی که مورد قبول بسیاری نیز هست در مناظرات دعوت شود و سطح مناظرات تا این حد بالا بیاید تا بتواند مشکل جامعه را نیز حل کند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان تفکرات سیاسی مختلف در جامعه باید به این مناظرات دعوت شوند، افزود: این نمایندگان نیز باید براساس یک مکانیزم مشخص و معلوم انتخاب شوند و ملاک ومعیار مشخصی مبنی بر اینکه این افراد به عنوان نماینده آن طیف خاص هستند، وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: مناظرات کنونی از جایگاه خوبی برخوردار نیست وتاثیرگذاری چندانی بر رفع مشکلات موجود در جامعه ندارد و بسیاری از ایراداتی که به فضای مناظرات قبل از انتخابات حاکم بود بر این مناظرات نیز وارد است.

ترقی، خروج از موضوع مناظره، بیان تهمت و افترا به افرادی که در مناظره حضور ندارند، مطرح کردن سوالات بسیار و بی پاسخ گذاشتن آنها، طرح ابهام در موارد مختلف از جمله نواقصی است که در مناظرات پیش از انتخابات ومناظرات کنونی وجود داشته و دارد و تاکنون نیز رفع نشده است.

ترقی معتقد است باید زمینه های مناسب برای پذیرش فرهنگ مناظره در جامعه ایجاد شود و مناظرات براساس اصول و چارچوب مشخص برگزار شود.