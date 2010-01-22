حضور نظامی آمریکا در هائیتی اشغال بشردوستانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "بریان کونسانون" کارشناس مسائل هائیتی در گفتگو با روزنامه اتریشی استاندارد درباره شرایط این کشور قبل از زمین لرزه اظهار داشت: دموکراسی در هائیتی یک نسبت تقریبا پایداری را به دست آورده بود، اما بیم این را داشتیم که سیاست در مسیری قرار گیرد که با خواسته های ملت منطبق نباشد.

وی درباره شرایط این کشور بعد از زمین لرزه نیز اظهار داشت: شرایط از نظر وضعیت ارتباطات و زیرساختها وخیم است اما از طرف دیگر اوضاع آنقدر بحرانی نیست که بتوانیم بگوییم هیچ صلح اجتماعی دیگر در این کشور وجود ندارد. ما سعی می کنیم به یکدیگر کمک کنیم برای اینکه بتوانیم هفته های دیگر را زنده بمانیم.

وی درباره سیستم سیاسی هائیتی بعد از زمین لرزه اظهار داشت: درباره این مسئله که بعد از زمین لرزه چه کسی قدرت را در کشور هائیتی در دست خواهد داشت آمریکا نقش مهمی را ایفا می کند. آمریکا پروازهای هائیتی و بسیاری بخشهای دیگر را کنترل می کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: گروههای آمریکایی باید هر چه سریعتر هائیتی را ترک کنند و حکومت این کشور را از نظر مالی حمایت کنند تا خود دوباره شایسته عمل شود. هر سرباز آمریکایی که حضور وی در زمینه امدادرسانی و کمک های پزشکی در این کشور زلزله زده ضرورتی ندارد باید سریعا این کشور را ترک کند. برای من ضرورت ده هزار نیروی آمریکایی در هائیتی نا مشخص است.

این کارشناس مسائل هائیتی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت تمام افرادی که من بعد از زمین لرزه با آنها گفتگو کرده ام بر این عقیده بودند که به هیچ کمک امنیتی نیاز ندارند بلکه دارو و ابزار ارتباطی و آب و غذا احتیاجات آنها است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره شک و تردیدها درباره آمریکا مبنی بر اینکه هدف اصلی آن در پس کمکهای بشر دوستانه به هائیتی اشغال این کشور است، اظهار داشت: این شک و تردیدها بجا است چرا که فرستادن این تعداد سرباز آمریکایی و صرف این هزینه بالا مشکوک است؛ چرا که شرایط امنیتی در هائیتی آنقدر وخیم نیست که فرستادن این تعداد نیروی نظامی به این کشور را ضروری نشان دهد.