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۲ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۵۲

10 هزار میلیارد ریال طرح در بخش گردشگری کشور وجود دارد

10 هزار میلیارد ریال طرح در بخش گردشگری کشور وجود دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سرمایه گذاری طرحهای سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام کرد: در حال حاضر 10 هزار میلیارد ریال طرحهای مصوب در بخش گردشگری کشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین فاضلی پنجشنبه شب در نشست بررسی مسائل سرمایه گذاری بخش گردشگری گلستان در گرگان افزود: میزان سرمایه گذاری در بخش زیرساختها در دولت گذشته بیش از 50 هزار میلیارد ریال است و بیش از دو هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات بانکی ارائه شده است.

وی میزان سرمایه گذاری در بخش زیرساختها تا قبل از سال 84 را حدود چهار هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در بخش گردشگری نیاز به زمان دارد و برای رسیدن به اهداف چشم انداز توسعه در این بخش باید تلاش بیشتری شود.

به گفته فاضلی، در برنامه چشم انداز توسعه کشور، 80 درصد سرمایه گذرای در بخش گردشگری باید از طریق بخش خصوصی و 20 درصد نیز از سوی دولت انجام شود.

معاون سرمایه گذاری طرحهای سازمان میراث فرهنگی کشور بیان داشت: برای دستیابی به اهداف این بخش نیازمند تعامل بخشهای مختلف هستیم و برای توسعه زیرساختهای این بخش باید تلاش کرد.

وی به ظرفیتهای گردشگری گلستان اشاره و اضافه کرد: این استان دارای پتانسیلهای فراوانی بوده و با توجه به واقع شدن در مسیر تردد زائران امام رضا (ع)، ظرفیتهای جدیدی در این بخش ایجاد کرده است.

وی عنوان کرد: متاسفانه زیرساختهای بخش گردشگری در ساحل گلستان مهیا نشده است و تاکنون از این ظرفیتها غافل بوده ایم.

وی افزود: در استفاده از ظرفیتهای بخش گردشگری نگرشها باید به سمت جذب سرمایه گذار معطوف شود و تعامل بین دستگاهی افزایش یابد.

کد مطلب 1021375

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