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۲ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۵۲

گلستان در بخش زیرساختهای گردشگری عقب مانده است

گلستان در بخش زیرساختهای گردشگری عقب مانده است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: این استان که به رنگین کمان ایران معروف است در بخش زیرساختهای گردشگری عقب مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی سرمایه گذاری در استان افزود: این استان به دلیل داشتن جاذبه ها و مواهب بیشمار به کعبه آمال گردشگران مبدل شده است و باید زیرساختهای گردشگری توسعه یابد.

وی اظهار داشت: 30 منطقه گردشگری در استان داریم که زیرساختهای این بخش درحال انجام است و در جریان سفر سوم هیئت دولت نیز بری توسعه این بخش پیشنهاداتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: وجود 80 کیلومتر نوار ساحلی در استان ضرروت سرمایه گذاری در این بخش را الزامی می سازد و باید در زمینه جذب سرمایه گذار در این حوزه کار شود.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: باید سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار گردشگری و کارآفرینی در استان توسعه یابد.

نیاوند با اشاره به تدوین سند آمایش استان گلستان عنوان کرد: براساس این سند باید سهم بری استان در بخش گردشگری افزایش یابد و عقب ماندگی زیرساختی جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: این استان نسبت به دیگر استانها در بخش زیرساختی با عقب ماندگی روبروست و برای توسعه این بخش نیازمند طرح جامع هستیم.

وی افزود: گلستان یک استان پایلوت در حوزه گردشگری کشور است و همه باید به دبال توسعه باشیم تا گردشگری جایگاه واقعی اش را در استان پیدا کند.

کد مطلب 1021378

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