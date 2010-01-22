گلستان در بخش زیرساختهای گردشگری عقب مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی سرمایه گذاری در استان افزود: این استان به دلیل داشتن جاذبه ها و مواهب بیشمار به کعبه آمال گردشگران مبدل شده است و باید زیرساختهای گردشگری توسعه یابد.

وی اظهار داشت: 30 منطقه گردشگری در استان داریم که زیرساختهای این بخش درحال انجام است و در جریان سفر سوم هیئت دولت نیز بری توسعه این بخش پیشنهاداتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: وجود 80 کیلومتر نوار ساحلی در استان ضرروت سرمایه گذاری در این بخش را الزامی می سازد و باید در زمینه جذب سرمایه گذار در این حوزه کار شود.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: باید سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار گردشگری و کارآفرینی در استان توسعه یابد.

نیاوند با اشاره به تدوین سند آمایش استان گلستان عنوان کرد: براساس این سند باید سهم بری استان در بخش گردشگری افزایش یابد و عقب ماندگی زیرساختی جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: این استان نسبت به دیگر استانها در بخش زیرساختی با عقب ماندگی روبروست و برای توسعه این بخش نیازمند طرح جامع هستیم.

وی افزود: گلستان یک استان پایلوت در حوزه گردشگری کشور است و همه باید به دبال توسعه باشیم تا گردشگری جایگاه واقعی اش را در استان پیدا کند.