اطلس آلودگی خاک گلستان تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهران جهانشاهی شامگاه پنجشنبه در نشست ستاد هوای پاک افزود: این طرح به مدت دوسال در دست بررسی است و در این طرح آلودگی خاک در مناطق مختلف استان بررسی می شود.

وی اظهار داشت: مطالعات پالایش آلودگی گرگان رود از دیگر طرحهای در دست اجراست و در برنامه ریزیهای استراتژی، سهم بندی توسعه از میزان آلودگی ها مشخص شده است.

وی خاطرنشان کرد: براساس این برنامه میزان آلودگی بخشهای کشاورزی، صنعت، خدمات هر یک بررسی می شود و این طرح بهمن ماه دفاع می شود.

هفت کانون پرخطر آلودگی در گلستان شناسایی شد

جهانشاهی مناطق آلوده پرخطر استان را از جمله دغدغه ها برشمرد و گفت: هفت کانون پرخطر آلودگی در استان شناسایی شده است.

معاون محیط زیست گلستان بیان داشت: کشتارگاه مرغ "تلاونگ خزر" در غرب استان، ناحیه صنعتی "تخشی محله"، مرغ تخم گذار "محیایی" و ضایعات کشتارگاه مرغ "دوگلی" مینودشت از جمله کانونهای پرخطر آلودگی استان است.

وی یادآور شد: کارخانه آسفالت شهرداری گنبد در حاشیه روستای "قره سو" و کارخانه آسفالت "کاظم نژاد" بندرگز از دیگر مناطق کانونهای پرخطر آلودگی استان به شمار می آیند.

وی عنوان کرد: ناحیه صنعتی "آقچلی"، بزرگترین کانون پرخطر آلودگی استان است و مقرر شد آلودگی آن تا سال 89 برطرف شود.

جهانشاهی افزود: مهمترین آلودگی هوا در استان ناشی از عوامل طبیعی مانند گرد و غبار ناشی از اراضی تالابها و سوختن پسماندهای کشاورزی است.