127 بیمارستان در کشور در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، علی نیکزاد عصر پنج شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان 160 تختخوابی دامغان در جمع خبرنگاران دامغانی گفت: اعتبار اختصاص‌یافته به این طرح‌ها، هشت هزار و 200 میلیارد ریال است.

وزیر مسکن و شهرسازی افزود: در سال جاری، دو هزار و 970 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این بیمارستان‌ها اختصاص داده شد.

به گفته وی، شش بیمارستان 406 تختخوابی با اعتبار 440 میلیارد ریال در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر مسکن با اشاره به احداث سه بیمارستان در قالب مصوبات سفر رهبری در استان سمنان گفت: اعتبارات این بیمارستان ها 100 درصد تخصیص داده می شود.

نیکزاد با اشاره به روند بسیار خوب ساخت بیمارستان های دامغان و سمنان گفت: ساخت بیمارستان دامغان و سمنان تا پایان امسال به اتمام می رسد و برای تجهیز آماده می شوند.

به گفته وی، وزارت مسکن علاوه بر ساخت بیمارستان، طرح های عمرانی ورزشگاه، مصلی ها، مجتمع های اداری و یک تالار بزرگ در تهران در دست اجرا دارد و اجرای پروژه های بزرگ عمرانی در بم نیز از دیگر طرح های در دست اجرای این وزارتخانه است .

وی با اشاره به ساخت 11 ندامتگاه که بزرگترین آن ندامتگاه 10 هزار نفری در تهران است، گفت: طرح توسعه مرقد حضرت معصومه (س) نیز توسط این وزارتخانه اجرا می شود.

بیمارستان دامغان در قالب مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری در زمینی به وسعت 19 هزار و 550 مترمربع در دست ساخت است . پیشرفت این بیمارستان بیش از 90 درصد است و کارهای ساختمانی این بیمارستان تا پایان امسال به اتمام می رسد .