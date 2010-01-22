پرواز مستقیم شیراز به اروپا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، طی جلسه هماهنگی برقراری پرواز مستقیم شیراز به اروپا که با حضور احمدزاده استاندار فارس، دو تن از نمایندگان مردم شیراز در مجلس، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و سایر مسئولان مرتبط برپا شد هماهنگیهای لازم در خصوص برقراری این پرواز مستقیم به عمل آمد.

براساس تصمیمات این جلسه مقرر شد هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین زمان و ساعت پرواز مستقیم شیراز به اروپا و بلعکس اقدامات لازم را بعمل آورد به نحوی که این پروازها تا پایان سال 88 انجام شود

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پرواز باری از شیراز به کشورهای حاشیه خلیج فارس

همچنین به دنبال اعلام آمادگی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جهت برقراری پرواز باری از شیراز به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس مقرر شد طی مدت یک ماه آینده میزان و نوع محصولات صادراتی همراه با برنامه ریزی هفتگی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و صادرکنندگان بخش خصوصی تنظیم و جهت انجام پرواز باری تفاهمنامه لازم بین استانداری فارس و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منعقد شود .

به گزارش مهر، بیش از 25 درصد صادرات محصولات باغی از استان فارس انجام می شود که برقراری پرواز باری از شیراز به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدام مناسبی در جهت توسعه صادرات محصولات کشاورزی به این کشورها و سایر نقاط دنیا به شمار می رود

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همچنین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با توجه به برقراری پرواز مستقیم شیراز به کوالالامپور توسط شرکت هواپیمایی ماهان اعلام آمادگی کرد در صورت استقبال مردم استان فارس، نسبت به برقراری پرواز دوم توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به مقصد مالزی در سه ماه آینده اقدام کند