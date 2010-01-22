به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، علی لاریجانی در دومین روز از سفر خود به استان مرکزی شب گذشته پنج شنبه در جمع مردم دلیجان اظهار داشت: شهر شما از یک پتانسیل خوب صنعتی برخوردار است و اگر بخواهیم توسعه پایدار را برای کشور تعریف کنیم باید سرمایه گذاری های صنعتی را افزایش دهیم.

وی خطاب به استاندار مرکزی خواستار تسهیل شرایط سرمایه گذاری در دلیجان شد و افزود: این شهر به دلیل نزدیکی به قم و قرار گرفتن در مسیر اصفهان ظرفیت های قابل توجه ای برای توسعه دارد و راه آهن تهران- قم نیز می تواند به رونق این شهر کمک کند.

لاریجانی با اشاره به مسائل سیاسی اخیری که در کشور شاهد آن هستیم تصریح کرد: درک و فهم سیاسی بالای مردم باعث پشت سر گذاشتن این مسائل شد و ما افتخار می کنیم که مردم ما از چنین درک بالایی در حوزه سیاسی برخوردارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید تلاش کنیم معارف اسلامی و شناخت عمیق اهل البیت در جامعه عمق بیشتری یابد، ادامه داد: اصالت فکر اسلامی در پناه حوزه های پرفروغ علمیه و گستردگی چتر علمی در کشور حاصل می شود و این موضوع باعث بارور تر شدن فکر دینی در کشور خواهد شد.