به گزارش خبرنگار اعزامی مهر،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر خود به استان مرکزی شب گذشته پنج شنبه در جمع مردم تفرش اظهار داشت: دنبال کردن مسئله هسته ای و پیشرفت های علمی که در این حوزه عاید کشورمان شده است حرکت درستی بود که با تاکید رهبر معظم انقلاب از سالها پیش دنبال شد و نتایج خوبی در این حوزه برای جمهوری اسلامی ایران کشف گردید.

رئیس مجلس شورای اسلامی بالا رفتن سطح کشور در منطقه و تضمین آینده ایران از طریق فعالیت در حوزه مسائل هسته ای و نیل به این انرژی را مفید خواند و افزود : اگر ما پیش از این برای فعالیت درحوزه هسته ای بدرستی گام بر نمی داشتیم دنیای استکبار هم اکنون در حال زمینه چینی مقدماتی در جامعه بین المللی برای انحصاری کردن چنین موضوعاتی است.

وی یادآور شد: قطعا امروز دنیای غرب به راحتی اجازه ورود کشورهای مستقل به باشگاه هسته ای را نمی دهد.

لاریجانی نگاه رهبر معظم انقلاب در بسیج علمی و هماهنگ کردن مجلس ، دولت ، نخبگان ، دستگاهها و مردم را نگاه درستی خواند و تاکید کرد در برنامه چهارم در این حوزه گام هایی برداشته شده اما ما بدنبال آن هستیم که در برنامه پنجم کاملا علمی و دقیق به چنین موضوعاتی توجه شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تهیه طرح توازن منطقه ای در کشور تحت عنوان آمایش سرزمین و رسیدگی هرچه زود تر به آن در تمامی نقاط کشور گفت: ما بدنبال صنعتی شدن شهرهای کشور هستیم چرا که تنها با کشاورزی نمی توانیم اشتغال جوانان را تضمین کنیم و قطعا فصل قابل توجه ای در برنامه پنجم برای این حوزه در نظر خواهیم گرفت.

وی با اشاره به تلاش مجلس برای برنامه ریزی در حوزه فرهنگ و عمق بخشیدن به این موضوع در کشور اضافه کرد: در زمینه فرهنگ هم یک برنامه جدی برای کمک به عمق بخشیدن فرهنگ کشور بخصوص در حوزه های علمیه و در بین جوانان داریم.

لاریجانی درادامه سخنان خود با اشاره به عقب افتادگی علمی ای که به دلیل فشار و سلطه بیرونی پادشاهان حاکم و وجود استکبار در کشور درچند قرن گذشته بوجود آمد خاطرنشان کرد: این موضوع مربوط به فرهنگ ما نبود و همان طور که شاهد بودیم مسیر حرکت علمی کشور با پیروزی انقلاب اسلامی هموار شد.

رئیس قوه مقننه افزود: پس از پیروزی انقلاب دانشگاهها توسعه پیدا کرد و سرمایه های جوان ما پیشرفت کردند به طوری که اگر دانشمندان ما در گذشته محدود بودند اما امروز نسل وسیعی ازدانشمندان و نخبگان را در کشور شاهدیم. لذا این موضوع حسادت برخی کشورها را نسبت به جمهوری اسلامی ایران برانگیخته است.

وی با اشاره به ترور اخیر استاد دانشگاه تهران گفت: یکی از نخبگان و دانشمندان کشور ما دکتر علی محمدی بود که فردی پرکار ، بانشاط بود. سرویس های اطلاعاتی صهیونیستی از مدتها پیش بدنبال انجام چنین اقداماتی در کشور ما بودند و این اشتباه استراتژیک را انجام دادند.

لاریجانی یادآوری کرد: اگر رهبر معظم انقلاب چندین بار هشدار دادند که مواظب حرفها و رفتارها باشیم به دلیل این است که همانطور که دیدیم برخی مشاجرات اخیر آدرس غلط برای لطمه زدن به منافع ایران و امنیت کشور به دشمنان داد.

عضو شورای عالی امنیت ملی در پایان سخنان خود در تفرش خاطرنشان کرد: هم کسانی که در داخل ماجراجویی می کنند و تصور غلطی دارند و هم آنهایی که در خارج از کشور بدنبال اهداف غلطی هستند پاسخ خود را از جانب مردم ایران خواهند گرفت. آنها نمی خواهند آرامش را در جمهوری اسلامی ایران ببینند چون می دانند این موضوع باعث شتاب حرکت علمی در کشور ما خواهد شد.