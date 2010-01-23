خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: ایوبی مولف اثر در مقدمه ده صفحه‌ای که بر کتاب خود نوشته اشاره می‌کند که "سیاستگذاری فرهنگی در فرانسه" نه تنها برای دانشجویان رشته‌فرانسه‌شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران بلکه برای همه کسانی که دستی در امور فرهنگی دارند می‌تواند خواندنی باشد چرا که دیدگاه فرانسوی به مدیریت فرهنگی با دیدگاه مدیریت فرهنگی در کشورمان بی‌شباهت نیست. دست کم می توان گفت پاره‌ای از دل‌مشغولیها و نگرانیهای سیاستگذاران فرهنگ در فرانسه با دغدغه‌های دیار ما یکی است.

همچنین ژان کلود کریر در مقدمه این کتاب درباره نویسنده آن می‌نویسد: نگارنده این کتاب با هنر و فرهنگ فرانسه به خوبی آشنایی دارد و با رویکردی علمی و تحلیلی راه پرفراز و فرود ولی همچنان ناتمام فرانسویها را برای پاسخ به این پرسش (چگونه می توان بین دریافت کمک مالی خیرخواهانه از افراد و سازمانها و آزادی هنرمند جمع کرد؟) نشان داده است. همانطور که در این کتاب آمده است در سی سال گذشته از قدرت و نقش وزارت فرهنگ روز به روز کاسته شد و به قدرت اجتماعات محلی یعنی مناطق، دپارتمانها و شهرها افزوده شد. این فرایند راه را برای تمرکززدایی هنرهای نمایشی و انعطاف پذیری بیشتر بخشهای مرتبط با آن هموار کرد.

"سیاستگذاری فرهنگی در فرانسه: دولت و هنر" که در هشت فصل تنظیم شده به موضوعاتی چون قدرتهای محلی و فرهنگ در فرانسه، دولت و سینما در فرانسه، دولت و هنرهای نمایشی در فرانسه: رویای دموکراسی فرهنگی، دولت و هنرهای تجسمی، دولت و هنرهای آوایی: موسیقی فاخر یا مردمی؟ توجه دارد.