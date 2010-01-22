سالانه 50 مورد زمین لرزه در کردستان اتفاق می افتد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، موسی مرادیانی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی مدیریت بحران در کردستان اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن بخشی از استان کردستان بر روی خط زلزله در طول سال بیش از 50 مورد زمین لرزه در این استان اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از استان کردستان به ویژه شهرستان های مریوان، سروآباد، کامیاران و سنندج بر روی خط زلزله واقع شده و هر چند مدت یک بار زمین لرزه ای با شدتهای کم و زیاد اتفاق می افتد که لازم است کلیه مدیران و متولیان امر آمادگی لازم را برای برخورد با عواقب بروز حوادث احتمالی داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان داشت: در طول سال گذشته و امسال نیز چندین مور زمین لرزه در استان روی داده است که آخرین مورد آن زمینه لرزه ای در شهرستان کامیاران با شدت 4.9 ریشتر بود و متاسفانه باعث بروز خسارت های مالی به ویژه در مناطق روستایی این شهرستان شد.

مرادیانی افزود: با توجه به وضعیت کنونی هر لحظه امکان بروز زمین لرزه ای با ابعاد بیشتر وجود دارد و ما باید ابتدا به فکر پیشگیری از عواقب و همچنین جلوگیری از خسارتهای احتمالی مالی و جانی باشیم که این مهم باید در اقدامات و برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد و یکی از مهمترین این عوامل توجه به مقاوم سازی و همچنین نظارت بر ساخت و سازها برای رعایت چهارچوب قانون است.

وی با اشاره به دیگر حوادث و بحرانهای طبیعی در استان کردستان خاطرنشان کرد: بعد از زلزله سیل و رانش زمین دو تهدید جدی طبیعی در استان به شمار می روند که در طول چند سال گذشته نیز بارها شاهد این رویدادها بوده و در بعضی از مواقع وقوع سیل و همچنین رانش زمین بحرانهایی را برای کردستان به دنبال داشته اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان یادآور شد: بحث رانش زمین در استان کردستان هر چند مدت یکبار روی می دهد که به دلیل وجود لایه های سنگی زیرین در زمین و همچنین عدم توجه به هشدارهای سازمانهای مرتبط در خصوص ساخت و ساز در مناطق پرخطر باعث به وجود آمدن بحرانهای مختلفی شده است.

مرادیانی گفت: علاوه بر پدیده های طبیعی حوادث دیگری که توسط خود انسانها در استان روی می دهد هر چند گاهی منجر به بحران شده و باید برای پیشگیری از این موارد هم دقت نظر و همچنین تلاش بیشتری صورت گیرد چرا که پیشگیری بسیار کم هزینه تر و آسان تر از برخورد با خود بحران است.

کارگاه استانی مدیریت بحران با حضور مسئولان استان کردستان از جمله کلیه فرمانداران، بخشداران، شهرداران و مدیران دستگاه های دولتی شهرستانها در راستای آشنایی با نحوه برخورد با بحرانهای مختلف و همچنین شیوه های پیشگیری از وقوع آنها آغاز و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.