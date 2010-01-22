به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات جام فیصل بن فهد عربستان شب گذشته (پنجشنبه شب) بین تیم‌های فوتبال الشباب و الهلال عربستان برگزار شد که در نهایت این دیدار با پیروزی 2 بر یک و قهرمان الشباب همراه بود.

در این مسابقه که در ورزشگاه ملک فهد برگزار شد، عبدالمالک الخیبری(54) و علی عطیف(67) برای الشباب گل زدند و عیسی المحیانی(40) تک گل الهلال را به ثمر رساند.

تیم فوتبال الشباب عربستان در گروه C مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های العین امارات، سپاهان ایران و پاختاکور ازبکستان هم‌گروه است. همچنین تیم الهلال در گروه D این رقابت‌ها با تیم‌های السد قطر، مس کرمان و الاهلی امارات هم‌گروه است.