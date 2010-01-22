فناوریها در زلزله هائیتی/ نجات از زیرآوار با SMS و انجیل خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، هائیتی کشوری در آمریکای جنوبی و دریای کارائیب است. این کشور فقیر زمانی مستعمره فرانسه بوده است.

اینترنت صلح جو و زلزله هائیتی

زلزله روزهای اخیر در این کشور نیازمند موجب شد افراد زیادی قربانی این واقعه طبیعی شوند. با انتشار اخبار مربوط به این زلزله در اینترنت، سیل کمکهای نقدی و معنوی به این کشور سرازیر شد و جهانیان در تلاش برآمدند تا شاید بتوانند مرهمی هرچند کوچک بر زخم مردم آسیب دیده بگذارند.

در حقیقت اینترنت توانسته است به یکی از منابع مناسب برای یافتن گمشدگان در هائیتی و کسب اطلاعات لازم درباره این جزیره کارائیبی تبدیل شود.

نیکلاس نگروپونته هفته گذشته در کنفرانسی در شهر رم تاکید کرد که اینترنت صلح را در جهان پراکنده و ارتباطات میان انسانها را تقویت کرده و به همین دلیل شایسته دریافت جایزه نوبل صلح است. اکنون به نظر می رسد که نقش صلح جویانه این شبکه یکپارچه جهانی بیش از گذشته خود را نشان می دهد. به خصوص در این روزها شبکه های اجتماعی در ارائه تازه ترین اخبار و اطلاعات مربوط به زلزله به شدت فعال هستند. بیشترین پیامهایی که این روزها روی این سایتها منتشر می شود عباراتی چون "پورتو پرنس" و "کمک به هائیتی" است.

تلفن همراه و زلزله هائیتی

تلفن همراه و به خصوص ارسال "اس. ام. اس" یکی از راههای ارتباطی بسیار مهمی است که هم در جهت کمک به نیازمندان و هم اطلاع رسانی و یافتن گمشدگان نقش ویژه ای ایفا می کند.

در مقوله کمک رسانی و جمع آوری کمکهای نقدی در روزهای اخیر کاربران تلفن همراه در آمریکا با ارسال 10 هزار پیامک در ثانیه بیش از 10 میلیون دلار به آوارگان زلزله هائیتی کمک کردند. این کمکها به صورت ارسال یک پیامک 5 یا 10 دلاری به بنیاد Yele Haiti Earthquake Fund انجام می شود.

همچنین صلیب سرخ آمریکا نیز روز شنبه اعلام کرد که 37 میلیون دلار کمک جمع آوری کرده که از این میزان 8 میلیون دلار از راه تلفن همراه دریافت شده است.

از دیگر کمکهای حیاتی "اس. ام. اس" مربوط به یک زن کانادایی است که زیر آوار زلزله هائیتی مانده بود. این زن توانست با ارسال یک اس. ام. اس به وزارت امور خارجه کانادا در اوتاوا که در فاصله سه هزار کیلومتری از هائیتی قرار دارد از آنها درخواست کمک کند. این درخواست بلافاصله به دیپلماتهای کانادایی در هائیتی اطلاع داده شد و آنها نیروهای امداد را برای نجات این زن به محل حادثه اعزام کردند.

انجیلهای خورشیدی

در حالی که آژانسهای بشردوستانه بین المللی برای قربانیان زلزله دلخراش هائیتی غذا، آب و دارو ارسال می کنند گروهی از مسیحیان آمریکایی برای شهروندان هائیتی انجیلهایی فرستادند که با فناوریهای نوین در آمیخته اند.

این انجیلها که صوتی هستند انرژی خود را از منابع خورشیدی تامین می کنند و می توانند با کمک باتریهای فتوولتائیک انجیل را به زبان مردم هائیتی پخش کنند. حداکثر 300 نفر می توانند به طور همزمان انجیل را با کیفیت دیجیتال گوش کنند.

به گزارش مهر ، تاکنون 600 دستگاه انجیل خورشیدی برای مردم هائیتی ارسال شده است. هدف این گروه از ارسال این انجیلها اهدای عشق و امید از طریق کلام خدا در یک نسخه صوتی اعلام شده است.

به گفته مقامات این گروه از مسیحیان آمریکایی، این انجیلهای صوتی می توانند به مردم هائیتی یادآوری کنند که خدا آنها را فراموش نکرده است و به کمک آنها خواهد شتافت.

جنایتکاران انفورماتیکی هم بیکار نمانده اند

بلافاصله پس از وقوع زلزله هائیتی سایتهای سازمانهای خیریه مشغول به جمع آوری کمکهای نقدی مردم بشر دوست دنیا از راه شبکه شدند. این جنبه انسانی تلاشی است که مردم دنیا از طریق ارتباطی ترین وسیله عصر حاضر برای کمک به زلزله زدگان انجام می دهند اما این تلاش خیرخواهانه می تواند به سوء استفاده باندهای جنایتکاری انفورماتیکی از احساسات مردم نیز منجر شود. به طوری که شرکت امنیت انفورماتیکی "مک آفی" به مردم انسان دوست هشدار داد که مراقب سایتهای سودجو باشند.

در گزارش مک- آفی آمده است که برخی از سارقان انفورماتیکی اقدام به ایجاد سایتهای جعلی خیریه برای کمک به آسیب دیدگان زلزله هائیتی کرده اند.