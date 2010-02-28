راه اندازی مراکز رشد نفت و گاز در پارک علم و فناوری خوزستان

بابک مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر، تامین نیازهای صنعتی استان را از اولویتهای پارک علم و فناوری اعلام کرد و افزود: در این راستا برنامه پنج ساله ای تدوین شد و کلیه اقدامات عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و پژوهشی در این برنامه لحاظ شده است.

وی احداث و راه اندازی چهار مرکز رشد تخصصی را از موارد تاکید شده در این برنامه دانست و اظهار داشت: طبق این برنامه چهار مرکز رشد تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، کشاورزی با تاکید بر میوه های گرمسیری و آب و انرژی احداث خواهد شد تا نیازهای ویژه منطقه برطرف شود.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان نفت، گاز و پتروشیمی، آب، میوه های گرمسیری و فولاد را از مزیتهای ویژه استان خوزستان ذکر کرد و ادامه داد: این استان از نظر تولید نفت و گاز در خاورمیانه کم نظیر است و در حوزه کشاورزی مقامهای اول و دوم تولید گندم در کشور را از آن خود کرده است.

وی تولید خرما و محصولات شیلاتی را از فعالیتهای این استان در حوزه کشاورزی و شیلات ذکر و اضافه کرد: 70 درصد آبهای سطحی کشور در استان خوزستان و بیش از 80 درصد برق آبی کشور از این استان حاصل می شود که با راه اندازی این چهار مرکز رشد در پارک فناوری خوزستان می توانیم فناوریهای مرتبط با این صنایع را تولید کنیم و ارتقا دهیم.

مختاری با تاکید بر اینکه راه اندازی این مراکز با همکاری بخش صنعت خواهد بود، خاطر نشان کرد: برای راه اندازی این مراکز تفاهم نامه هایی در زمینه نفت و گاز با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به امضا رسید علاوه بر این با شرکت ملی حفاری نیز تفاهم نامه ای منعقد شد که ضمن حمایت از راه اندازی مرکز رشد نفت، گاز و پتروشیمی، بخش تحقیق و توسعه این شرکت نیز به این مرکز منتقل خواهد شد.

وی با ابراز تاسف از عدم همکاری بخش پتروشیمی با بخشهای تحقیقی و پژوهشی استان، افزود: امیدواریم با مذاکراتی که با مسئولان این حوزه داریم بتوانیم حمایت آنها را جلب کنیم.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان راه اندازی فازهای اول تا سوم پارک فناوری خوزستان را از دیگر بندهای برنامه پنج ساله این پارک نام برد و یادآور شد: این برنامه به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیسیون دایمی هیئت امنا رسیده است و در جلسه ای که به زودی برگزار می شود، به تصویب نهایی می رسد.