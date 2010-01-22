۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۰۹

شماره 405 ماهنامه فیلم منتشر شد

شماره 405 ماهنامه سینمایی فیلم همراه با پرونده‌ای درباره رابین وود منتقد سرشناس منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شماره بهمن‌ماه این ماهنامه سینمایی درباره "روبان سفید" و کارنامه کاری میشائیل هانکه مطلبی منتشر شده است، یادداشتی درباره نمایشگاه "آبان‌گان" هدیه تهرانی، نگاهی به دوبله فیلم سینمایی "مردی برای تمام فصول"، معرفی فیلم‌های "معرفت" و "2012" از دیگر بخش‌های این شماره است.

درباره وودی آلن به مناسبت 75 سالگی این هنرمند و نقد فیلم‌ سینمایی "شبانه" از منظر روان‌شناختی را می‌توانید در این شماره بخوانید. گفتگوی مفصل با کیوان علیمحمدی و امید بنکدار کارگردان‌های فیلم بحث‌انگیز "شبانه" بخش دیگری از شماره بهمن‌ماه "فیلم" است.

بخش دیگری از صفحات شماره 405 ماهنامه فیلم به نقد فیلم‌های سینمایی "شوریده"، "ماجراهای اینترنتی"، "تاکسی نارنجی" و "استشهادی برای خدا" اختصاص دارد. پرونده مفصل درباره رابین وود منتقد سرشناس و تاثیرگذار یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این شماره است.

شماره بهمن‌ماه ماهنامه فیلم 132 صفحه و 1000 تومان است.

