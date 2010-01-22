شماره 405 ماهنامه فیلم منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شماره بهمن‌ماه این ماهنامه سینمایی درباره "روبان سفید" و کارنامه کاری میشائیل هانکه مطلبی منتشر شده است، یادداشتی درباره نمایشگاه "آبان‌گان" هدیه تهرانی، نگاهی به دوبله فیلم سینمایی "مردی برای تمام فصول"، معرفی فیلم‌های "معرفت" و "2012" از دیگر بخش‌های این شماره است.

درباره وودی آلن به مناسبت 75 سالگی این هنرمند و نقد فیلم‌ سینمایی "شبانه" از منظر روان‌شناختی را می‌توانید در این شماره بخوانید. گفتگوی مفصل با کیوان علیمحمدی و امید بنکدار کارگردان‌های فیلم بحث‌انگیز "شبانه" بخش دیگری از شماره بهمن‌ماه "فیلم" است.

بخش دیگری از صفحات شماره 405 ماهنامه فیلم به نقد فیلم‌های سینمایی "شوریده"، "ماجراهای اینترنتی"، "تاکسی نارنجی" و "استشهادی برای خدا" اختصاص دارد. پرونده مفصل درباره رابین وود منتقد سرشناس و تاثیرگذار یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این شماره است.

شماره بهمن‌ماه ماهنامه فیلم 132 صفحه و 1000 تومان است.