جایگاه فعلی فولاد شایسته استان خوزستان نیست

به گزارش خبرنگار مهردر اهواز، احمدعلی هراتی، معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس سازمان ایمیدرو و هیئت همراه شامگاه پنجشنبه با حضور در محل تمرینات تیم فولاد خوزستان ، با بازیکنان و کادر فنی این تیم دیدار و گفتگو کردند.

هراتی در ابتدای این دیدار در مورد جایگاه فعلی فولاد در جدول رده بندی لیگ برتر و نتایج این تیم در فصل جاری ، با مجید جلالی سرمربی تیم فولاد خوزستان به گفتگو پرداخت که جلالی در این زمینه به ارائه توضیحات جامعی در مورد وضعیت گذشته و حال تیم فولاد خوزستان پرداخت و با مثبت خواندن روند رو به رشد این تیم در دور برگشت رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور ابراز امیدواری کرد که فولاد خوزستان هر چه سریعتر از وضعیت فعلی رهایی یابد و به جایگاه شایسته ای در جدول برسد.

نکته جالب در این گفتگو، اطلاعات دقیق هراتی از وضعیت فولاد خوزستان در فصل جاری و نتایج دیدارهای گذشته این تیم بود که نشان می داد مسئولان وزارت صنایع ، نگاه دقیقی به باشگاه های ورزشی زیر مجموعه خود دارند.

معاون وزیر صنایع در این دیدار از جایگاه فعلی تیم فولاد خوزستان در جدول رده بندی لیگ برتر ابراز نارضایتی و نگرانی کرد و گفت: خوزستان مهد فوتبال ایران است و تیمی که به نمایندگی از این استان در مسابقات حضور دارد نباید در جدول رده بندی از جایگاه نامناسبی برخوردار باشد.

هراتی اظهار داشت: بازیکنان و کادر فنی فولاد باید تمام هم و غم خود را برای خروج از وضعیت فعلی و به دست آوردن جایگاه مناسب در رقابتهای این فصل لیگ برتر فوتبال کشور به کار گیرند تا سهمیه استان خوزستان در لیگ برتر باشگاه های کشور حفظ شود و از سال آینده برنامه ریزی دقیقی برای حضور پرقدرت این تیم در لیگ برتر انجام شود.

هراتی و هیئت همراه سپس با حضور در جمع بازیکنان فولاد خوزستان به گفتگو با آنها پرداختند که سعید رمضانی به عنوان نماینده بازیکنان ضمن خوشامدگویی به میهمانان به آنها قول داد که تمام اعضای تیم فولاد حداکثر تلاش خود را برای برون رفت از شرایط فعلی و رساندن این تیم به جایگاه مناسبی در جدول رده بندی لیگ برتر انجام دهند و پاسخ محبتهای مسئولان و هواداران را به نحو شایسته ای بدهند.