روابط پاکستان با ایران تحت فشار آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "شیرین مزاری" در این مقاله می نویسد: رابطه ای بین پاکستان و ایران وجود دارد که در اثر فشار از سوی آمریکا با تخریب مواجه می باشد. بطور مثال، در حالی که ایران هم اکنون پروژه خط لوله گاز را تا مرز پاکستان احداث نموده اما مقامات پاکستانی اجرای پروژه مزبور را به تاخیر می اندازند و این اقدام در شرایطی رخ می دهد که اسلام آباد به شدت با کمبود گاز مواجه می باشد.

دکتر مزاری می نویسد: برخی ها استدلال می کنند که بهای گاز تحویلی بسیار گران شده ولی یک مکانیسم تعیین بها مورد توافق قرار گرفته و ایران هم اکنون گاز خود را به اروپا از جمله ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز صادر می کند. به نظر می رسد که هیچگونه منطق فراتر از فشار آمریکا که قبلا روی هند اعمال گردیده بود و باعث خروج آن کشور از پروژه خط لوله گاز ایران شده بود وجود ندارد، ولی برای هند این فشار سودمند بوده چون آمریکا برای کمک به این کشور در رفع کمبود انرژی اش سوخت هسته ای به آن داد، اما در مورد پاکستان باید گفت که فشار محض روی این کشور وارد گردیده و هیچگونه تعهدات جایگزین از نظر انجام معامله هسته ای پرمنفعت در کار نبوده است.

سردبیر نیشن می نویسد: قطع نظر از اینکه آمریکا قصد دارد به چه شکلی بدهیهای خود به پاکستان در خصوص صندوق پشتیبانی ائتلاف را بپردازد و تعهدات آمریکا نسبت به پاکستان از نظر اعتبار رو به کاهش رفته است. پس چگونه رهبران ما می توانند یک پروژه ملموس و واقعی خط لوله گاز را تنها به خاطر قول و قرارهای آمریکا در خصوص تامین نیرو رها سازند.

شیرین مزاری در بخش دیگری از مقاله خود به حوزه ای دیگر در روابط تهران- اسلام آباد اشاره می کند و می نویسد: نکته دیگر که به همان اندازه حایز اهمیت بوده مربوط به تردید رهبران پاکستان از نظر پذیرش پیشنهاد ایران در خصوص تامین یک هزار مگاوات برق به شبکه توزیع برق کشور در اولین فرصت می باشد. ایران هم اکنون نیروی برق را برای بخش های همجوار واقع در استان بلوچستان پاکستان فراهم می نماید ولی با توجه به کمبود شدید برق در حال حاضر، چرا ما پیشنهاد ارائه شده توسط ایران در این زمینه و به ویژه با توجه به این امر که ایرانیها هم اکنون آماده تامین 2 هزار مگاوات برق بر شبکه توزیع برق سراسری پاکستان می باشند را نمی پذیریم. مسلما در اینها نیز فشار آمریکا وجود دارد. بعضی از سوالهایی در این خصوص مطرح گردیده که چرا مقامات آمریکایی به شکل مرتب بازدیدهایی از پاکستان به عمل می آورند ولی شاید این امر جهت تضمین این موضوع رخ می دهد که ما در خط آمریکا نگه داشته شویم چون آمریکائیها قادر نبوده احساسات فزاینده ضد آمریکا در پاکستان را در تمامی سطوح درک نمایند.

این نویسنده پاکستانی در پایان مقاله خود می نویسد: در هر صورت، این تنها در مورد ایران نبوده که ما تمامی نکات مثبت را به نکات منفی مبدل می سازیم. در مورد افغانستان نیز ما با خطر افتادن به یک دام دیگر قرار گرفته ایم. این بار موضوع مربوط به واگذاری نقش بزرگتر و مشروع به هند در امور افغانستان است. این موضوعی است که به صورت علنی از حمایت آمریکا برخوردار می باشد.