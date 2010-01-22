نخستین نمایشگاه بین المللی پرواز در بحرین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز پنجشنبه اولین نمایشگاه بین المللی پرواز بحرین با حضور 40 شرکت هواپیمائی بین المللی نظامی وغیرنظامی و با نمایش 80 فروند هواپیما، توسط ملک حمد پادشاه بحرین افتتاح شد.

در این نمایشگاه که از پنجشنبه اول بهمن آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت نمایندگانی از شرکتهای بین المللی معروف دنیا مثل شرکت ایرباس، بوئینگ، رولز رویس، هوکر بیش کرافت، پیا سیستم، سیکورسکی و شرکتهای معروف حمل ونقل هوائی مثل بوکسیر، DHL ، پرستیج جت، تاج ایروانکس حضور دارند.

"ویکتور زوبکف" معاون اول نخست وزیر روسیه، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه کویت، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان، رئیس ستاد مشترک ارتش لبنان از جمله میهمانان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.



در این مراسم حسین امیرعبداللهیان سفیر ایران در منامه و سرهنگ خلبان عباس شیروانی وابسته نظامی ایران در عربستان سعودی به نمایندگی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دعوت رسمی سرلشکر ستاد شیخ دعیج بن سلمان بن احمد آل خلیفه رئیس ستاد مشترک نیروی دفاع بحرین در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه حضور داشتند.