اقدامات ستاد سوخت در حمایت از پژوهشهای بیودیزل/ بیودیزل در سبد سوخت

محمد رویانیان در پاسخ به خبرنگار مهر به برنامه های ستاد سوخت در زمینه حمایت و کاربردی کردن پژوهشهای محققان کشور در زمینه بیودیزل اشاره کرد و افزود: ما پس از تکمیل طرح CNG و LPG، برنامه هایی در این زمینه کاربردی کردن پژوهشهای بیودیزل و استفاده از بیودیزل در سبد سوخت داریم.

وی با تاکید بر فعالیتهای پژوهشگران دانشگاههای کشور در عرصه بیودیزل اظهار داشت: پژوهشگران در بخشهای مختلف وارد این عرصه شدند و ما نیز باید به شدت از این پژوهشها حمایت کنیم که این امر در حال انجام است.

رویانیان از برگزاری نشست این ستاد با نخبگان، پژوهشگران و دانشگاهیان حوزه بیودیزل خبر داد و اضافه کرد: به منظور حمایت از محققان و پژوهشگران در این حوزه به زودی نشستی با نخبگان، مخترعان و متخصصان حوزه بیودیزل خواهیم داشت.

رئیس ستاد سوخت با تاکید بر اینکه ما در زمینه استفاده از سوختهای پاک عقب هستیم، خاطرنشان کرد: برای جبران عقب ماندگی ها از پروژه های تحقیقاتی که در این زمینه اجرا می شود استقبال و حمایت می کنیم.

رویانیان به فعالیتهای کشور در زمینه توسعه استفاده از CNG اشاره کرد و گفت: در حال حاضر موتور "نیسان وانت" به صورت دیزل و گازوئیلی تولید شده است. این امر باعث شده است که از این به بعد این خودرو که تاکنون 17 لیتر در 100 کیلومتر مصرف می کرد با گازوئیل 9 لیتر در 100 کیلومتر مصرف کند.