سخنان فرماندهان نیروهای آمریکایی در منطقه نسنجیده و فاقد درایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی در ارتباط با بعضی اظهاراتی که هر از چندگاهی توسط نظامیان آمریکایی مستقر در منطقه خاورمیانه صورت می گیرد، گفت: فرماندهان نیروهای آمریکایی در منطقه با وجودی که خودشان بارها اظهار کرده اند که درگیری نظامی با ایران به شدت خطرناک است و کل منطقه را برای آمریکا ناامن می کند، باز هم حرفهای حساب نشده درباره مراکز صلح آمیز سوخت هسته ای ایران می زنند. اگر چه بعضی از آنها سعی دارند حرفهایشان در این زمینه توام با احتیاط باشد، لیکن کمتر از درایت لازم برخوردار است.

عضو شورایعالی امنیت ملی اظهارات وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران پیرامون وضعیت شناورهای آمریکا در خلیج فارس را پاسخی منطقی به این گونه اظهارات دانست و افزود: بدیهی است یک فرمانده نظامی قبل از اینکه پیرامون موضوعات خطرناک و حساس ابراز نظر کند، بایستی مشورت با ستاد تخصصی اش را در دستور کار قرار دهد.

سردار فیروزآبادی تصریح کرد: ممکن است گاهی حرف های سیاسیون هزینه چندانی نداشته باشد، ولی از نظامیان انتظار اظهار نظر احساسی و بیان سخنان نسنجیده نمی رود.