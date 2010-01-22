مناطق جنوبی کرمان از محرومترین مناطق کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، معاون برنامه ریزی استاندار کرمان شامگاه پنجشنبه در مراسم تودیع ومعارفه رئیس بهزیستی شهرستان کرمان اظهار داشت: شهرستانهای جنوبی استان کرمان به دلیل سالها بی توجهی در گذشته جزء محرومترین مناطق کشور می باشند که در همین راستا دولت در چند سال اخیر با دید ویژه در راستای رفع محرومیت در این مناطق فعالیت کرده است و در همین راستا ستاد راهبردی جنوب استان را تشکیل داده است

وی گفت: توجه جدی به اقشار محروم و آسیب پذیر در دستور کار قرار گرفته است و سازمان بهزیستی و سایر سازمانهای حمایتی در جنوب استان حضور پررنگ دارند.

وی عنوان کرد: استان کرمان بیش از 11 درصد مساحت کشور معادل 183 هزار کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده است و در این راستا مناطق جنوبی استان کرمان نیاز ویژه به توجه دارند که بهزیستی و سایر سازمانهای حمایتی به صورت ویژه در این مناطق در حال فعالیت هستند.

مدیرکل بهزیستی کرمان نیز با اشاره به خدمات بهزیستی در مناطق مختلف استان گفت: با توجه به نگاه ویژه دولت نهم و دهم به لزوم رفع محرومیت در مناطق مختلف و همکاری مسئولان اقدامات مثبتی در این راستا در کرمان صورت گرفته است که این مسائل باید ادامه یابد.

عباس صادق زاده با اشاره به رویکرد اجتماعی دولت دهم گفت: توجه دولت به مسائل فرهنگی و اجتماعی بسیار مطلوب است و رویکرد جدیدی را به وجود آورده است.

وی اضافه کرد: این رویکرد برنامه ریزی متفاوتی را می طلبد که در این زمینه با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد می توانیم بسیاری از معضلات را از میان برداریم.