۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۵

از سوی حجت الاسلام محمدیان /

وزیر بهداشت مسئول برگزاری جشنواره ملی قرآن دانشجویان شد

حجت ‌الاسلام محمدیان رئیس شورای هماهنگی فعالیتهای قرآن و عترت دانشگاهها، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به عنوان مسئول برگزاری بیست ‌و پنجمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی به عنوان مسئول برگزاری بیست و پنجمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور مسئولیت برگزاری این جشنواره را بر عهده گرفت.

حجت ‌الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در این ابلاغ با تاکید بر همکاری با اعضای شورای هماهنگی فعالیتهای قرآن و عترت دانشگاهها و استفاده از تجارب و نقطه نظرات آنها خواستار تخصیص امکانات و بودجه مورد نیاز و همچنین ارائه برنامه‌های نوین و جذاب در مراحل برگزاری جشنواره شد.

وی در این ابلاغ تاکید کرد: با برگزاری شایسته این دوره از جشنواره ملی موجبات افزایش حضور دانشجویان را در برنامه های قرآنی فراهم آورید.

بیست ‌و پنجمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور سال 89 در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

