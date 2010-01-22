به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزرای شینهوا، "نوری المالکی" در دیدار با سفرای کشورهای عربی در بغداد، اظهار داشت: شکاف روابط عراق با کشورهای عربی در نتیجه سیاست های رژیم صدام در این کشور بوده است.

وی با تاکید بر لزوم حضور گسترده اعراب در این کشور، افزود: در نظر داریم تمام موانع موجود در راه برقراری این روابط را از بین ببریم.

نخست وزیر عراق با اشاره به این نکته که این کشور دوران سختی ها را پشت سر گذاشته است، تاکید کرد: هم اکنون شرایط بسیار شفاف و واضح شده است.

مالکی افزود: عراق خواهان ارتباط با کشورهای عربی بر اساس مصالح ومنافع مشترک است.

در این دیدار سفرای کشورهای عربی با تمجید از تحولات جاری در عراق، بر آمادگی خود برای توسعه روابط با بغداد در تمام زمینه ها و پشتیبانی از این کشور ابراز داشتند.