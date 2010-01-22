پلیسان مسلمان بریتانیا از کاربرد استراتژی ضدترور انتقاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، انجمن ملی پلیس مسلمان در بریتانیا طی اطلاعیه‌ای به کمیته ویژه مجلس عوام در استراتژی ممانعت گفت: استراتژیهای ممانعت از نظر تاریخی بر افراط گرایی اسلامی متمرکز شده‌اند که این امر جامعه اقلیت مسلمان بریتانیا را به عنوان دومین جامعه بزرگ دینی در این کشور با رفتار و رویکردی بی سابقه مورد هدف قرار می‌دهد.

استراتژی ممانعت در سال 2003 از سوی وزارت کشور بریتانیا راه‌اندازی شد و نسخه به روز شده استراتژی مقابله با تروریسم دولت است. دولت اظهار می‌دارد که این استراتژی با هدف جلوگیری از نفوذ ایدئولوژیهای افراط گرا میان جوامع اسلامی اعمال می‌شود.

براساس بیانیه انجمن ملی پلیسان مسلمان، می‌توان استدلال کرد که میان افزایش اسلام‌هراسی و برنامه ممانعت ارتباط مستقیمی وجود دارد و این برنامه به باورهای نادرستی که از سوی رسانه‌ها و احزاب جناح راستی ترویج می‌شوند دامن می‌زند.

این گروه اسلامی از پلیسهای بریتانیا هشدار داد که این استراتژی ضد ترور تنها به احساسات ضد اسلامی در کشور دامن می‌زد. انزجار علیه مسلمانان به سطح قابل تأملی رسیده است و وضعیت به گونه‌ای است که مسلمانان به طور روزانه با سوء رفتارهایی در مواجه می‌شوند که اگر در هرگوشه از دنیا رخ دهد بریتانیا آن را به سخره خواهد گرفت اما در همین کشور روزانه مشاهده می‌شود.

انجمن ملی پلیسان مسلمان بریتانیا اظهار داشتند که این استراتژی با تمرکز بر افراط گرایی در حقیقت نام مسلمانان را لکه دار می‌کند.

اقلیت مسلمان بریتانیا حدود 2 میلیون نفر تخمین زده می‌شوند که پس از حملات هفتم ژوئیه به‌شدت در معرض بد بینی قرار گرفتند و به‌کرات نسبت به سوء رفتار پلیس بدون هیچ علت مشخصی جز مسلمان بودن معترض بوده‌اند.