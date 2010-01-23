تابلوهای تبلیغات شهری بوشهر ساماندهی می شود

علی اکبر خوشرو در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هم اکنون در حوزه خدمات شهری ستادی تحت عنوان "ستاد سامان دهی تابلوها و تبلیغات شهری" با هدف بازنگری و بررسی قوانین و ضوابط موجود تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه یکی از معضلات حال حاضر شهر بوشهر را نابسامانی تابلوهای تبلیغاتی این شهر دانست و اظهار داشت: جهت جلوگیری از نابسامانی و نازیبایی تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر، آیین نامه ای تدوین و به زودی اجرا خواهد شد.
سرپرست معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر اولویت کاری این ستاد را سامان دهی تابلوهای سردر مغازه های این شهر عنوان وکرد و گفت: این طرح شامل ابعاد، طرح و رنگ تابلوها خواهد بود.
خوشرو همچنین از تدوین بانک اطلاعات و دستورالمعل اجرایی تبلیغات شهری در آینده ای نزدیک خبر داد، گفت: به زودی آیین نامه این بانک اطلاعاتی جهت تصویب نهایی به شورای شهر بوشهر ارسال خواهد شد.
وی افزود: این آیین نامه شامل تمامی فعالیت های تبلیغاتی از جمله بیلبوردها، پلهای عابر پیاده، استندها، بوردهای دیواری، پانل ها، پلاکاردها، ستون های تبلیغاتی و همچنین آذین بندی و چراغانی سطح شهر بوده که پس از تصویب نهایی در شورای با اولویت سامان دهی سردر صنوف شهر بوشهر آغاز خواهد شد.
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