  1. استانها
  2. بوشهر
۳ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۵۹

22 هکتار از زمینهای پارک بین المللی لیان بوشهر تملک شد

22 هکتار از زمینهای پارک بین المللی لیان بوشهر تملک شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره املاک و مستغلات شهرداری بوشهر گفت: شهرداری با همکاری سازمان میراث فرهنگی استان موفق به تملک 22 هکتار زمین در پارک لیان جهت افزایش سرانه فضای سبز شهروندان بوشهری شده است.

رضا صمیمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: به زودی و با انجام طراحی های منحصر به فرد، این زمینها جهت ایجاد فضای سبز و احداث فضاهای تفریحی توریستی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته توسط شهرداری برای تملک این زمینها از سازمان مسکن و شهرسازی استان جهت همکاری با شهرداری بوشهر قدردانی کرد، گفت: بخشهایی از این پارک به فضاهای تفریحی توریستی شامل پارک پرندگان، دریاچه مصنوعی، ایستگاه قایق رانی و ... اختصاص خواهد یافت که تأثیر به سزایی در صنعت گردشگری استان دارد.

رئیس اداره املاک و مستغلات شهرداری بوشهر گفت: پیش بینی می شود پارک لیان در آینده ای نزدیک یکی از مراکز مهم تفریحی توریستی استان و شهر بوشهر خواهد شد.

صمیمی فرد ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از پارک لیان شاهد رونق گردش گری و جذب توریست در منطقه باشیم.

کد مطلب 1021491

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها