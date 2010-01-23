22 هکتار از زمینهای پارک بین المللی لیان بوشهر تملک شد

رضا صمیمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: به زودی و با انجام طراحی های منحصر به فرد، این زمینها جهت ایجاد فضای سبز و احداث فضاهای تفریحی توریستی مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته توسط شهرداری برای تملک این زمینها از سازمان مسکن و شهرسازی استان جهت همکاری با شهرداری بوشهر قدردانی کرد، گفت: بخشهایی از این پارک به فضاهای تفریحی توریستی شامل پارک پرندگان، دریاچه مصنوعی، ایستگاه قایق رانی و ... اختصاص خواهد یافت که تأثیر به سزایی در صنعت گردشگری استان دارد .

رئیس اداره املاک و مستغلات شهرداری بوشهر گفت: پیش بینی می شود پارک لیان در آینده ای نزدیک یکی از مراکز مهم تفریحی توریستی استان و شهر بوشهر خواهد شد.

صمیمی فرد ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از پارک لیان شاهد رونق گردش گری و جذب توریست در منطقه باشیم.