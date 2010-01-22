۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۱

بررسی "تعهد در ادبیات" در باشگاه دانشجویان

نوزدهمین جلسه باشگاه دانشجویان دانشگاه نهران با موضوع "تعهد در ادبیات"سه شنبه 6 بهمن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که از سلسله نشستهای هنر، فرهنگ و ادبیات است حسن میرعابدینی مورخ ادبیات داستان‌نویسی و منتقد ادبی و مشیت علایی منتقد و مترجم به مفهوم  تعهد در ادبیات می پردازند .

در این نشست سوالاتی از قبیل آیا هنر وسیله ای برای لذت جویی است؟ ادبیات چه کارکردهایی دارد یا ندارد؟ و ادبیات چه تاثیراتی بر زندگی مردم می‌گذارد؟ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

"هنر برای هنر"،"هنر برای زندگی" و "زندگی برای هنر" از دیگر موضوعاتی است که در این نشست به آن پرداخته می‌شود.

باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران واقع درخیابان 16 آذر از ساعت 17 تا 18:30 پذیرای علاقه‌مندان به این نشست است.

 

