بررسی "تعهد در ادبیات" در باشگاه دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که از سلسله نشستهای هنر، فرهنگ و ادبیات است حسن میرعابدینی مورخ ادبیات داستان‌نویسی و منتقد ادبی و مشیت علایی منتقد و مترجم به مفهوم تعهد در ادبیات می پردازند .



در این نشست سوالاتی از قبیل آیا هنر وسیله ای برای لذت جویی است؟ ادبیات چه کارکردهایی دارد یا ندارد؟ و ادبیات چه تاثیراتی بر زندگی مردم می‌گذارد؟ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

"هنر برای هنر"،"هنر برای زندگی" و "زندگی برای هنر" از دیگر موضوعاتی است که در این نشست به آن پرداخته می‌شود.



باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران واقع درخیابان 16 آذر از ساعت 17 تا 18:30 پذیرای علاقه‌مندان به این نشست است.