چهارمین جشنواره بین المللی شعر فجر برگزار می شود

مصطفی امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: بیش از 500 شاعر تازه ترین سروده های خود را در قالب 10 هزار اثر شعری به دبیرخانه مرکزی این جشنواره ارسال کرده اند.

وی با بیان اینکه برگزیدگان جشنواره در سه رشته شعری شامل شعر سنتی، شعر نو و شعر کودک و نوجوان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: آیین افتتاحیه این جشتوراه فردا همزمان با ولادت امام موسی کاظم (ع) در بوشهر آغاز خواهد شد و مراسم اختتامیه آن نیز اول اسفند در تالار مرکزی تهران برگزار می شود.

دبیر اجرایی چهارمین جشنواره بین المللی شعر فجر گفت: ارسال آثار شاعران به این جشنواره در مقایسه با پارسال در قالب بخش کشوری 100 درصد رشد دارد.

امیدی افزود: مهمترین تفاوت برجسته چهارمین جشنواره بین المللی شعر فجر با جشنواره قبلی این است که داوری به صورت متمرکز انجام می شود و در سطح کشوری همه شاعران به رقابت خواهند پرداخت و در بخش استانی که قبلا به صورت رقابتی بود در این جشنواره با تاکید بر جنبه آموزشی و رونق بخشیدن بیشتر به شعر، بخش رقابتی آن برداشته شده است.

وی با اشاره به این که چهارمین جشنواره بین المللی شعر فجر امسال در سه بخش استانی، کشوری و بین المللی برگزار خواهد شد، گفت: در بخش استانی همایشهای ادبی و شب های شعر شامل شعر خوانی، کارگاه نقد شعر با حضور شاعران برجسته و نام آشنای کشور و معرفی آثار جدید شاعران استانی انجام می شود.

دبیر اجرایی چهارمین جشنواره بین المللی شعر فجر گفت: در بخش کشوری نیز آخرین سروده های شاعران سراسر کشور که به دبیرخانه مرکزی جشنواره در تهران ارسال شده است برگزیدگان آن در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

امیدی افزود: در بخش بین المللی این جشنواره نیز حداقل 10 شاعر فارسی گوی و پژوهشگر شعر فارسی در جمهوری اسلامی ایران حضور خواهند یافت و افزون بر حضور در مراسم اختتامیه در برنامه های جنبی دیگر از جمله برگزاری نشستهای ادبی و شبهای شعر نیز شرکت خواهند کرد.