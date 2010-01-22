تحقق 72 درصدی سود ایران خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهری معاون اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: این مهم بیانگر این است که 72درصد از سود سال 88 تحقق یافته است.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که عملکرد 9 ماهه ایران خودرو نشانگر تحول در برنامه ها و اقدامات این شرکت است و این موضوع تاثیر عینی رویکرد مدیریت جدید این گروه صنعتی را نشان می دهد.

مهری در زمینه شرایط فروش محصولات ایران خودرو اظهار داشت: فروش محصولات شرکت در9 ماهه اول سال جاری به میزان 54هزار و 755میلیارد ریال است که تحقق 64 درصد بودجه فروش شرکت را نشان می دهد که در مقایسه با سال قبل 32 درصد رشد داشته است.

معاون اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: مقایسه فروش 9ماهه شرکت در سال جاری نسبت به شش ماهه اول سال نشان می دهد، ایران خودرو در سه ماهه سوم سال 23هزار و 277میلیارد ریال فروش محصولات داشته است که نسبت به دوره شش ماهه اول 75درصد رشد را نشان می دهد.

مهری ادامه داد: بررسی مقایسه ای عملکرد 9 ماهه نسبت به 6 ماهه اول سال بیانگر رشد قابل توجه در شاخص های اقتصادی شرکت از جمله فروش، سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص است؛ به نحوی که به ترتیب 75 درصد، 72 درصد، 71 درصد و 63 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی فروش محصولات ایران خودرو را از نظر مقداری مورد بررسی قرار داد و گفت: مقدار فروش شرکت در 9 ماه اول سال جاری 456هزار 760هزار دستگاه خودرو است که با توجه به مدت مشابه سال قبل (384هزار و 230 دستگاه) مقدار 20درصد رشد را نشان می دهد که در مقایسه با بودجه سال جاری بیانگر تحقق 67 درصد بودجه است.

مهری ادامه داد: مقایسه ترکیب تولید و فروش شرکت در 9 ماهه اول سال جاری با سال گذشته نشان دهنده تغییر استراتژی تولید به سمت تولید محصولات سودآور است به نحوی که نسبت حاشیه فروش شرکت بهبود یافته و از 16درصد به 5/17درصد بالغ شده است.

وی تاکید کرد: این تغییرات موجب شده، شرکت ایران خودرو در 9 ماهه اول سال جاری 9هزار و 598میلیارد ریال سود ناخالص کسب کند و این درحالی است که سود ناخالص دوره مشابه سال قبل شش هزار و 653میلیارد ریال بوده که نشان دهنده رشد 44درصدی است.

معاون اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه سود عملیاتی شرکت نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته، تصریح کرد: سود عملیاتی شرکت از چهارهزار و 380میلیارد ریال به شش هزار و 432میلیارد ریال رسیده که بیانگر رشد 47درصدی است .

مهری به این نکته اشاره کرد که مقایسه عملکرد شرکت ایران خودرو با بودجه مصوب نشان می دهد که 64درصد درآمد و 68درصد سود ناخالص تحقق یافته است.

معاون اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو افزود: سود خالص عملیات شرکت ایران خودرو در 9 ماهه اول سال جاری 708میلیارد ریال است که با احتساب درآمد حاصل از سهام شرکت ها به مبلغ هزار و 615 میلیارد ریال بالغ می شود.

وی در توضیح این مطلب اضافه کرد: سود هر سهم به مبلغ 355 ریال در بودجه سال 88 متشکل از سود حاصل از عملیات شرکت ایران خودرو و سود سرمایه گذاری در سهام شرکت های تابعه است که از این میزان در 9 ماهه اول سال 256 ریال معادل 72 درصد تحقق یافته است.

مهری با بیان این که عملکرد 9 ماهه اول سال جاری در مقایسه با 9 ماهه سنواتی شرکت به مراتب بالاتر است، تاکید کرد: در سه ماهه آخر سال جاری روندی رو به افزایش خواهیم داشت که بیانگر تحقق اهداف بودجه مصوب ایران خودرو از نظر مقدار تولید، مقدار فروش و سود خواهد بود و پیش بینی می شود عملکرد شرکت در برخی زمینه ها از اهداف مصوب سال فراتر رود.

وی با اشاره به عوامل اساسی موثر در بهبود شاخص های اقتصادی ایران خودرو گفت: تخصیص بهینه منابع بر اساس اصل مزیت اقتصادی، بازنگری اساسی در تغییر ترکیب تولید و تغییر به سمت تولید محصولات سودآور و کاهش تولید محصولات زیان ده یا با حاشیه سود نامناسب، بازنگری اساسی در سیاست های صادرات، فروش قطعه به سایت ها و درکنار آن انضباط اقتصادی؛ از مهم ترین عوامل بهبود محسوب می شود.

مهری در پایان گفت: رویکرد بهینه سازی هزینه ها ، برنامه های نظارتی موثر و پی گیری رویکردهای هم افزایی گروه از دیگر عوامل موثر در بهبود شاخص های اقتصادی ایران خودرو است.