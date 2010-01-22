ایجاد باکتریهای تراریخته ای که حرکات موزون انجام می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا در ساندیگو موفق شدند "ارکستری" از باکتریهای تراریخته را ایجاد کنند که با خاموش و روشن کردن ژنهای خود به روشی هماهنگ و به صورت موزون همانند عقربه های یک ساعت حرکت کرده و همزمان امواج نوری تابش می کنند.

این باکتریهای اصلاح ژنتیکی شده می توانند ریتم این حرکات موزون درخشان را از طریق یک ژن تنظیم کننده تغییر دهند. نتایج این بررسیها می تواند یک گام رو به جلو به سوی ایجاد حیات مصنوعی باشد.

براساس گزارش نیچر، این باکتریهای تراریخته می توانند همانند حسگرهای زیستی که قادر به شناسایی تغییرات در محیطهای خارجی و خطرناک هستند رفتار کنند و یا همچنین می توانند برای توسعه پیوندهای سلولی مورد استفاده قرار گیرند.

یکی از دشواریهایی که برای رسیدن به یک حیات مصنوعی باید از آن عبور کرد، ایجاد عملکردهای همانند و هم آوا میان بخشهای مختلف ارگانیسم مصنوعی است. در حقیقت جانداران به روشی بسیار پیچیده قادرند بخشهای مختلف بدن خود را با هم هماهنگ کنند.

این دانشمندان با اصلاح ژنتیکی باکتری "اشیریکیا کولی" که در طبیعت و در داخل کلونی خود به روشی آشفته و نامنظم حرکت می کند موفق شدند حرکت این باکتری را با سایر باکتریهای گونه خود هماهنگ و موزون کنند.

در این تحقیقات، در داخل DNA این باکتریها ژنی برای تولید یک پروتئین فلورسانت و سپس ژنهایی برای موزون و ریتمیک کردن پالسهای فلورسانت وارد شد.

به ترتیب این کلونیهای باکتری تراریخته توانستند امواج فلورسانت هماهنگی را به روشی موزون و ریتمیک ایجاد کنند. این حرکات با ریتم پرتوهای فلورسانت هماهنگ بودند و پرتوهای فلورسانت از طریق یک ژن تنظیم کننده کنترل می شدند.