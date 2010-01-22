به حمایت هواداران پرسپولیس نیاز داریم/ امیدوارم بازی جذابی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی که روز پنجشنبه خبر مصدومیت و احتمال غیبتش در دیدار روز شنبه برابر استقلال منتشر شده بود ضمن اشاره به این موضوع گفت: خوشبختانه مصدومیت جزیی که داشتم برطرف شد و مشکلی برای حضور در دیدار برابر استقلال ندارم.

وی با مثبت ارزیابی کردن شرایط تیمش برابر بازی روز شنبه گفت: تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا سه امتیاز این بازی را با ارائه فوتبالی زیبا و تماشاگر پسند از آن خود کنیم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین با بیان اینکه حضور چند پرسپولیسی سابق در ترکیب این تیم حساسیت بازی با استقلال را بالا می برد خاطرنشان کرد: به هر حال فوتبال همین است و امیدوارم این حساسیت به ارائه بازی زیبا و جذاب ختم شود.

کریمی استقلال را تیم بزرگی عنوان کرد و افزود: هر چند این تیم در هفته های اخیر با مشکلاتی مواجه شده است اما در نهایت تیم بزرگ و قابل احترامی است و هواداران پرشوری نیز دارد که امیدوارم در این بازی نیز به حمایت از تیم خود بپردازند.

وی از هواداران پرسپولیس خواست استیل آذین را در دیدار با استقلال تنها نگذارند. کریمی در این مورد گفت: هواداران پرسپولیس همیشه به ما لطف داشته اند و امیدوارم روز شنبه هم ما را تنها نگذارند.