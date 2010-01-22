حماس توان دفاعی و امنیتی خود را در نوار غزه تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی که در نهایت 1400 شهید و هزاران نفر دیگر زخمی بر جای گذاشت، موجبات کاهش نیروهای حماس در نوار غزه را به وجود آورد.

بر این اساس، صدها نفر از نیروهای دستگاه امنیتی حماس در پی این جنگ شهید شدند، امری که مقامات این جنبش را بر استخدام نیروهای جدید مجاب کرده است.

بنابر این گزارش، حماس اعلام کرده است جوانان فلسطینی 18 تا 20 ساله که دارای شرایط لازم تحصیلی و آمادگی جسمانی باشند، به مدت یکسال به صورت آزمایشی و سپس به صورت رسمی به استخدام حماس در می آیند.

جنبش حماس هم اکنون برای حفظ امنیت نوار غزه از وجود 13 هزار نیروی امنیتی سود می برد.