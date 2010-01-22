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۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

جهت مقابله با تجاوزات؛

حماس توان دفاعی و امنیتی خود را در نوار غزه تقویت می کند

حماس توان دفاعی و امنیتی خود را در نوار غزه تقویت می کند

حماس در نظر دارد با استخدام نیروهای جدید شکاف ایجاد شده در اثر جنگ غزه را که شهادت صدها تن از نیروهای این جنبش را در پی داشت، برطرف سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی که در نهایت 1400 شهید و هزاران نفر دیگر زخمی بر جای گذاشت، موجبات کاهش نیروهای حماس در نوار غزه را به وجود آورد.

بر این اساس، صدها نفر از نیروهای دستگاه امنیتی حماس در پی این جنگ شهید شدند، امری که مقامات این جنبش را بر استخدام نیروهای جدید مجاب کرده است.

بنابر این گزارش، حماس اعلام کرده است جوانان فلسطینی 18 تا 20 ساله که دارای شرایط لازم تحصیلی و آمادگی جسمانی باشند، به مدت یکسال به صورت آزمایشی و سپس به صورت رسمی به استخدام حماس در می آیند.

جنبش حماس هم اکنون برای حفظ امنیت نوار غزه از وجود 13 هزار نیروی امنیتی سود می برد.

کد مطلب 1021525

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