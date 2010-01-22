به گزارش خبرگزاری مهر، سعد الحریری در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند افزود: هواپیماهای اسرائیلی هفته گذشته فقط در یک روز 25 بار حریم هوایی لبنان را نقض کردند که البته این از نظر ما تجاوز است اما تل آویو ظاهراً تلقی دیگری از این موضوع دارد.

وی افزود: به نظر می رسد اسرائیل فکر می کند که حمله به بخش جنوبی لبنان به معنی حمله به کل کشور تلقی نمی شود.

سعد الحریری همچنین در این مصاحبه بر لزوم پایان تهدیدات فزاینده رژیم اسرائیل علیه کشورش و نیز توقف نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط تل آویو تاکید کرد. قطعنامه ای که بدون برقراری آتش بس در 14 اوت 2006 به جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله لبنان پایان داد.

پایان خشونت، بازگشت نیروهای اسرائیلی به پشت مرزهای 1949، حل و فصل هرچه سریع تر اختلافات بین اسرائیل و لبنان از جمله آزادی اسرا و به رسمیت شناختن حاکمیت لبنان از جمله مواردی است که در قعطنامه 1701 مطرح شده است.

تل آویو تاکید دارد که بند مربوط به خلع سلاح شبه نظامیان لبنان شامل حال حزب الله نیز می شود و این در حالی است که دولت لبنان تاکید دارد که واژه "میلیشیا" که در متن قطعنامه بکار رفته گروهی را که در روند سیاسی کشور فعالیت دارد در بر نمی گیرد.

