به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است: در پی درج خبری در برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها مبنی بر رفع توقیف از فیلم "شاعر زباله‌ها" به کارگردانی محمد احمدی که این فیلم را به فردی خاص و خارج نشین منتسب کرده بودند ‌به اطلاع می‌رساند که فیلم مزبور پس از انجام برخی اصلاحات بعد از چهار سال موفق به دریافت پروانه نمایش عمومی شد و در هیچ یک از عنوان بندی‌های ابتدایی و پایانی فیلم و نیز پروانه‌های صادره آن نامی از شخص یا اشخاص مورد اعتراض نیست و صرفا کارگردان فیلم، امور مالکیت و پیگیری مراحل را انجام داده است.

فیلم سینمایی "شاعر زباله‌ها" اولین تجربه کارگردانی محمد احمدی با بازی لیلا حاتمی و فرزین محدث است. احمدی فیلم "حقیقت گمشده" را در کارنامه دارد.