۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۵

توضیح معاونت سینمایی درباره رفع توقیف "شاعر زباله‌ها"

در پی انتشار مطالبی در ارتباط با رفع توقیف فیلم سینمایی "شاعر زباله‌ها" به کارگردانی محمد احمدی روابط عمومی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ذکر توضیحی کوتاه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است: در پی درج خبری در برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها مبنی بر رفع توقیف از فیلم "شاعر زباله‌ها" به کارگردانی محمد احمدی که این فیلم را به فردی خاص و خارج نشین منتسب کرده بودند ‌به اطلاع می‌رساند که فیلم مزبور پس از انجام برخی اصلاحات بعد از چهار سال موفق به دریافت پروانه نمایش عمومی شد و در هیچ یک از عنوان بندی‌های ابتدایی و پایانی فیلم و نیز پروانه‌های صادره آن نامی از شخص یا اشخاص مورد اعتراض نیست و صرفا کارگردان فیلم، امور مالکیت و پیگیری مراحل را انجام داده است.

فیلم سینمایی "شاعر زباله‌ها" اولین تجربه کارگردانی محمد احمدی با بازی لیلا حاتمی و فرزین محدث است. احمدی فیلم "حقیقت گمشده" را در کارنامه دارد.

 

